Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Мишустин: правительство выделит ПФР порядка 1,5 трлн рублей

23 декабря 18:42
Согласно заявлению Михаила Мишустина, вице-премьера РФ, правительством было выделено немногим менее 1,5 трлн рублей на выплаты пенсий за 2022 и будущий годы.

Мишустин рассказал журналистам, что одной из основных задач российских властей является выполнение социальных обязательств. Сейчас в ПФР будет направлено неполных 1,5 трлн рублей, которые предназначены для пенсионных выплат населению в этом и 2023 году.

Помимо этого, премьер сообщил, что определенная часть средств будет направленаа на федеральные надбавки неработающим пенсионерам, имеющим доход, не достигающий размера прожиточного минимума. Об этом сообщает Russian.rt.com.

Ранее была опубликована рекомендация гражданам от Елены Григорьевой, замдекана факультета экономики РУДН, о проверках отчислений в Пенсионный фонд, поскольку со стороны работодателей существуют случаи нарушений в этой области.

Подпишитесь
Новое решение. Фигурантам дела о пожарах в Называевске переизберут меру пресечения
Сегодня, 09:21
За руины омского «Сатурна» решили сразиться на аукционе 2 покупателя
Сегодня, 11:35
Накатались: незаконную горку в омском Амуре-2 демонтируют
Сегодня, 09:07
«Откровенная туфта». Адвокат экс-главы омской полиции Быкова оценил уголовное дело
Сегодня, 15:30
«Выгонят» всех. Маршрутки, купленные при Фадиной, покинут центр Омска
Сегодня, 09:50
В Омске сразу на четверть поднимут плату за детский сады
Сегодня, 10:48