Мишустин: правительство выделит ПФР порядка 1,5 трлн рублей

Мишустин рассказал журналистам, что одной из основных задач российских властей является выполнение социальных обязательств. Сейчас в ПФР будет направлено неполных 1,5 трлн рублей, которые предназначены для пенсионных выплат населению в этом и 2023 году.
Помимо этого, премьер сообщил, что определенная часть средств будет направленаа на федеральные надбавки неработающим пенсионерам, имеющим доход, не достигающий размера прожиточного минимума. Об этом сообщает Russian.rt.com.
Ранее была опубликована рекомендация гражданам от Елены Григорьевой, замдекана факультета экономики РУДН, о проверках отчислений в Пенсионный фонд, поскольку со стороны работодателей существуют случаи нарушений в этой области.