Илья Баланин анонсировал появление фондов ОМС в Запорожской и Херсонской областях

Согласно заявлению Ильи Баланина, цифровые полисы ОМС начнут выдавать населению Запорожской и Херсонской областей, чтобы каждый гражданин имел право на получение бесплатной медицинской помощи не только по месту своего проживания, но и во всех регионах РФ. Такая инициатива будет воплощаться в рамках действия программы государственных гарантий предоставления населению бесплатной медпомощи в профильных учреждениях, включенных в структуру ОМС.