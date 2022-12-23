Илья Баланин анонсировал появление фондов ОМС в Запорожской и Херсонской областях

В рамках действия договоренностей в регионах учредят территориальные фонды ОМС для выдачи полисов гражданам.
Как сообщает newstracker.ru, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в столице России.
Согласно заявлению Ильи Баланина, цифровые полисы ОМС начнут выдавать населению Запорожской и Херсонской областей, чтобы каждый гражданин имел право на получение бесплатной медицинской помощи не только по месту своего проживания, но и во всех регионах РФ. Такая инициатива будет воплощаться в рамках действия программы государственных гарантий предоставления населению бесплатной медпомощи в профильных учреждениях, включенных в структуру ОМС.
Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий дал свою оценку соглашениям, подписанным представителем Федерального фонда обязательного медицинского страхования с врио губернаторов новых территорий. Балицкий заявил о необходимости предоставления населению бесплатной и эффективной помощи медиков.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что включенному в состав РФ региону предстоит еще проделать огромную работу, чтобы стать частью российского правового поля, однако именно данное соглашение является большим шагом к достижению этой цели.
В скором времени в Запорожской и Херсонской областях будут созданы территориальные фонды, где местные жители смогут получить цифровые полисы ОМС.
Ранее аналогичные соглашения с председателем ФОМС подписали врио губернаторов ЛНР и ДНР.