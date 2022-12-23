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Илья Баланин анонсировал появление фондов ОМС в Запорожской и Херсонской областях

Сегодня, 17:53
Фото: Пресс-служба ФОМС
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Илья Баланин и временно исполняющие обязанности глав Запорожской и Херсонской областей подписали официальные документы о сотрудничестве.

В рамках действия договоренностей в регионах учредят территориальные фонды ОМС для выдачи полисов гражданам.

 

Как сообщает newstracker.ru, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в столице России.

 

Согласно заявлению Ильи Баланина, цифровые полисы ОМС начнут выдавать населению Запорожской и Херсонской областей, чтобы каждый гражданин имел право на получение бесплатной медицинской помощи не только по месту своего проживания, но и во всех регионах РФ. Такая инициатива будет воплощаться в рамках действия программы государственных гарантий предоставления населению бесплатной медпомощи в профильных учреждениях, включенных в структуру ОМС.

 

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий дал свою оценку соглашениям, подписанным представителем Федерального фонда обязательного медицинского страхования с врио губернаторов новых территорий. Балицкий заявил о необходимости предоставления населению бесплатной и эффективной помощи медиков.

 

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что включенному в состав РФ региону предстоит еще проделать огромную работу, чтобы стать частью российского правового поля, однако именно данное соглашение является большим шагом к достижению этой цели.

 

В скором времени в Запорожской и Херсонской областях будут созданы территориальные фонды, где местные жители смогут получить цифровые полисы ОМС.

 

Ранее аналогичные соглашения с председателем ФОМС подписали врио губернаторов ЛНР и  ДНР.

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