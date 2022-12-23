HeadHunter: события 2022 года негативно отразились на работе россиян

Опрос провели среди 4 тысяч россиян. Они рассказали, как повлияли на их карьеру главные события 2022 года. 68% респондентов признались, что спецоперация, санкционное давление и мобилизация негативно отразились на их работе, пишет INFOX.RU со ссылкой на РБК.