HeadHunter: события 2022 года негативно отразились на работе россиян

Опрос провели среди 4 тысяч россиян. Они рассказали, как повлияли на их карьеру главные события 2022 года. 68% респондентов признались, что спецоперация, санкционное давление и мобилизация негативно отразились на их работе, пишет INFOX.RU со ссылкой на РБК.
4% - заявили о положительном влиянии санкций на их карьеру.
А 62% участников опроса пожаловались, что все эти события негативно повлияли на их работодателя.
Мужчин, на карьере которых отрицательно отразились события 2022-го - 70%, женщин - 65%.
Среди молодых людей от 25 до 34 лет недовольных гораздо больше, чем тем кому за 55.
Также наиболее сильно со знаком минус события повлияли на: сферы искусства и СМИ, маркетинга и рекламы, а также на IT-отрасль и телеком.
В сфере безопасности, медицины и фармацевтики, а также среди рабочего персонала и госслужащих к переменам относятся гораздо спокойно.
Наиболее негативно события года повлияли на карьеру следующих регионов: Санкт-Петербург, Воронежская область, Москва и Подмосковье, Новосибирская область.
А вот в Тюменской области многие отметили положительное влияние событий на работу жителей. Эксперты связывают это с тем, что регион специализируется на добыче нефти и газа.
Сибиряки и жители ДФО на события реагируют нейтрально. По мнению экспертов, это объясняется тем, что названные регионы имеют торговые отношения с Китаем, поэтому их положение более стабильно.