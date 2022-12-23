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HeadHunter: события 2022 года негативно отразились на работе россиян

Сегодня, 15:39
Сервис по поиску работы HeadHunter (hh.ru) провел опрос и выяснил, как отразились на работе россиян события уходящего года, а точнее - СВО, санкции и мобилизация.

Опрос провели среди 4 тысяч россиян. Они рассказали, как повлияли на их карьеру главные события 2022 года. 68% респондентов признались, что спецоперация, санкционное давление и мобилизация негативно отразились на их работе, пишет INFOX.RU со ссылкой на РБК.

4% - заявили о положительном влиянии санкций на их карьеру.

А 62% участников опроса пожаловались, что все эти события негативно повлияли на их работодателя. 

Мужчин, на карьере которых отрицательно отразились события 2022-го - 70%, женщин - 65%.

Среди молодых людей от 25 до 34 лет  недовольных гораздо больше, чем тем кому за 55.

Также наиболее сильно со знаком минус события повлияли на: сферы искусства и СМИ, маркетинга и рекламы, а также на IT-отрасль и телеком.

В сфере безопасности, медицины и фармацевтики, а также среди рабочего персонала и госслужащих к переменам относятся гораздо спокойно.

Наиболее негативно события года повлияли на карьеру следующих регионов: Санкт-Петербург, Воронежская область, Москва и Подмосковье, Новосибирская область.

А вот в Тюменской области многие отметили положительное влияние событий на работу жителей. Эксперты связывают это с тем, что регион специализируется на добыче нефти и газа.

Сибиряки и жители ДФО на события реагируют нейтрально. По мнению экспертов, это объясняется тем, что названные регионы имеют торговые отношения с Китаем, поэтому их положение более стабильно.

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