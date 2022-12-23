Эксперт рекомендовала не увлекаться оливье и селедкой «под шубой» в Новый год

Она отметила, что без вреда для здоровья можно употребить две-три ложки салата оливье или селедки «под шубой». При этом также важно делать перерывы между блюдами. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».
По словам специалиста, такой подход поможет организму справиться с непривычной нагрузкой. Елена Соломатина также сообщила, что селедка «под шубой» менее вредна, чем оливье. А традиционный новогодний салат можно сделать менее вредным, заправив его натуральным йогуртом или нежирной сметаной вместо майонеза.