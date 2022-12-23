Диетолог Зайцева призвала не ставить на новогодний стол жирные салаты и маринады

Pravda.Ru пишет, что лучше отказаться от маринадов, в составах которых присутствуют уксус, вино, соль и сахар. Дело в том, что в сочетании с некоторыми продуктами такие маринады могут нанести вред организму, сообщила Зайцева.
В период новогодних праздников лучше не употреблять газировку, поскольку она оказывает негативное воздействие на желудок и поджелудочную железу. Весьма опасной комбинацией для организма человека диетолог назвала жирную еду и газированные напитки.
Нет совершенно никакой пользы также от салатов, заправленных майонезом: он содержит холестерин. После новогоднего застолья не нужно подавать торты или пирожные. Такой рацион чреват гипертонией и возникновением проблем с сосудами, резюмировала Зайцева.