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Диетолог Зайцева призвала не ставить на новогодний стол жирные салаты и маринады

Сегодня, 14:37
Фото: piqsels.com
Употребление жирных салатов, маринадов, кондитерских изделий и газированных напитков препятствует нормальному функционированию органов желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредила россиян диетолог Мария Зайцева.

Pravda.Ru пишет, что лучше отказаться от маринадов, в составах которых присутствуют уксус, вино, соль и сахар. Дело в том, что в сочетании с некоторыми продуктами такие маринады могут нанести вред организму, сообщила Зайцева.

В период новогодних праздников лучше не употреблять газировку, поскольку она оказывает негативное воздействие на желудок и поджелудочную железу. Весьма опасной комбинацией для организма человека диетолог назвала жирную еду и газированные напитки.

Нет совершенно никакой пользы также от салатов, заправленных майонезом: он содержит холестерин. После новогоднего застолья не нужно подавать торты или пирожные. Такой рацион чреват гипертонией и возникновением проблем с сосудами, резюмировала Зайцева.

#Общество
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