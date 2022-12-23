Банки в ноябре предоставили кредитные каникулы на 13,4 млрд рублей участникам СВО

В Telegram главной финансовой организации страны появилось сообщение о том, что за ноябрь банками было предоставлено служащим ВС РФ и членам их семей свыше 50 тысяч кредитных каникул. Сумма по ним составила 13,4 млрд рублей.
За период с октября по ноябрь каникулы оформили мобилизованные владельцы МСП по 327 кредитам. Сумма по ним достигла 338,8 млн рублей. Об этом сообщает Russian.rt.com.
В то же время ЦБ РФ получил от россиян порядка 100 обращений, в которых сообщалось о проблемах в оформлении кредитных каникул для участников спецоперации. Из данных обращений примерно 30 признали обоснованными.
Также известно, что российский Центробанк собирается повысить доступность кредитования для служащих ВС РФ и их семей.