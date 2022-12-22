В Великобритании на аукционе продана золотая печать Екатерины II

Уточняется, что печать Екатерины II была изготовлена в 1780-х годах и использовалась при русском царском дворе в качестве официальной печати. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на британскую газету Daily Mail.
Изделие изготовил английский огранщик Чарльз Браун. На печати выгравированы из сердолика изображения лошади и льва — как на картине художника Джорджа Стаббса «Лошадь, напуганная львом».
Современные исследователи предполагают, что печать привез в Великобританию один из членов семьи лондонских торговцев Меллиш. Затем артефакт попал в руки другой лондонской семьи, которая передавала ее из поколения в поколение на протяжении сотни с лишним лет.
В итоге современный эксперт-ювелир Дейзи Хартли нашла драгоценную вещь в коробке из-под печенья, в которой, помимо этой драгоценности, находились также другие старинные артефакты.