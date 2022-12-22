В Великобритании на аукционе продана золотая печать Екатерины II

Во время аукциона Hartley в Великобритании печать русской императрицы Екатерины II из чистого золота ушла почти за двадцать три тысячи евро, что составляет двадцать восемь тысяч долларов или более 1,7 миллиона рублей.

Уточняется, что печать Екатерины II была изготовлена в 1780-х годах и использовалась при русском царском дворе в качестве официальной печати. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на британскую газету Daily Mail. Изделие изготовил английский огранщик Чарльз Браун. На печати выгравированы из сердолика изображения лошади и льва — как на картине художника Джорджа Стаббса «Лошадь, напуганная львом». Современные исследователи предполагают, что печать привез в Великобританию один из членов семьи лондонских торговцев Меллиш. Затем артефакт попал в руки другой лондонской семьи, которая передавала ее из поколения в поколение на протяжении сотни с лишним лет. В итоге современный эксперт-ювелир Дейзи Хартли нашла драгоценную вещь в коробке из-под печенья, в которой, помимо этой драгоценности, находились также другие старинные артефакты.