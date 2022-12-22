Страны G7 обсудят ситуацию на Украине в онлайн-формате

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на заявление МИД Японии. Встреча начнется в 21.30 по Японии (15.30 по Москве), продлится в течение часа. Участие в ней примет глава МИД Японии Есимаса Хаяси. Стороны в рамках мероприятия планируют поделиться «своим пониманием последней ситуации на Украине» и обсудить меры реагирования, в очередной раз подтвердить свое сотрудничество в рамках G7.
В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Япония, Франция, Канада и США. В последний раз саммит G7 проходил летом 2022 года в Германии. Основной темой обсуждения станет конфликт на Украине. В ноябре 2022 года на острове Бали в Индонезии прошел саммит G20, в рамках которого лидеры стран также обсуждали вопросы, связанные с Украиной.