Страны G7 обсудят ситуацию на Украине в онлайн-формате

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на заявление МИД Японии. Встреча начнется в 21.30 по Японии (15.30 по Москве), продлится в течение часа. Участие в ней примет глава МИД Японии Есимаса Хаяси. Стороны в рамках мероприятия планируют поделиться «своим пониманием последней ситуации на Украине» и обсудить меры реагирования, в очередной раз подтвердить свое сотрудничество в рамках G7.