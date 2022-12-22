Редакция «Новых известий» назвала лучших российских политтехнологов

Первый этап исследования проводили с 15 ноября по 7 декабря текущего года методами заочного и очного анкетирования, пишет newizv.ru. Итоговая выборка первого этапа составила 212 анкет специалистов, которые работают на рынке профессиональных услуг в области политконсалтинга, а также штатных политтехнологов партий и заказчиков услуг политконсультантов. С 8 по 19 декабря прошел второй этап, где собрали еще 124 анкеты, из которых 5 забраковали. В результате получили 331 анкету.