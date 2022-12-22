Редакция «Новых известий» назвала лучших российских политтехнологов

Первый этап исследования проводили с 15 ноября по 7 декабря текущего года методами заочного и очного анкетирования, пишет newizv.ru. Итоговая выборка первого этапа составила 212 анкет специалистов, которые работают на рынке профессиональных услуг в области политконсалтинга, а также штатных политтехнологов партий и заказчиков услуг политконсультантов. С 8 по 19 декабря прошел второй этап, где собрали еще 124 анкеты, из которых 5 забраковали. В результате получили 331 анкету.
Некоторые лидеры в своих субъектах уже попали в топы той или иной категории на федеральном уровне. Данных специалистов решили не дублировать на уровне регионов. Политтехнологов, у которых отсутствует жесткая территориальная привязка, включили сразу в несколько списков.
Александра Асафова, Антона Садкина, Сергея Тарасьянца, Андрея Ищенко, Игоря Копылова признали лучшими в ЦФО. Лидерами в Северо-Западном федеральном округе выбрали Валентина Бианки, Льва Павлючкова, Алексея Высоцкого, Петра Бычкова, Ингу Бурикову. В ЮФО лучшими стали Сергей Смирнов, Николай Петропавловский, Станислав Крутянский, Алексей Шевченко, Роман Базиков. В СКФО — Андрей Прилатов, Антон Исаев, Артур Насонов, Марат Едзоев, Алексей Батаев.
Лидерами рейтинга в Приволжском федеральном округе признали Сергея Кудлая, Веру Леонову, Владимира Андреева, Юлию Трофимовскую (Бачикало), Владимира Кудашова. В Уральском федеральном округе всех опередили Кирилл Истомин, Сергей Сарычев, Алексей Швайгерт, Константин Киселев, Аксана Панова.
В Сибирском федеральном округе победителями выбрали Валерия Смородникова, Марию Сергееву, Владимира Титенкова, Михаила Халугу, Михаила Пальчика. Лидерами в ДФО стали Андрей Пономарев, Даниил Ермилов, Илья Митькин (Спокойнов), Алексей Васильев, Роман Моложон. Новые территории России в сфере политтехнологий возглавили Дмитрий Чайка, Евгений Купцов, Игорь Резников, Александр Малькевич, Максим Шугалей.
Редакция «Новых известий» собирается ежегодно обновлять рейтинг лучших политтехнологов России.