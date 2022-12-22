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Не стали заботиться о пассажирах. Авиакомпанию наказали за задержку рейса в Омске

Сегодня, 02:40
Фото: 1MI
иллюстрация

«ЮВТ АЭРО» оштрафовали за пятичасовую задержку самолета из Омска в Волгоград

Компания не известила пассажиров, что они могут получить горячее питание и сдать багаж в камеру хранения.

Омская транспортная прокуратура привлекла к ответственности авиакомпанию «ЮВТ АЭРО», которая задержала самолет, летевший из Омска в Волгоград. Ведомство выяснило, что в августе 2022 года в аэропорту Омск-Центральный произошла пятичасовая задержка самолета.

При этом в течение всего этого времени пассажирам не сообщили, что они могут получить горячее питание и багаж сдать в камеру хранения. Что касается прохладительных напитков, то их предложили пассажирам только через два часа с момента задержки рейса.

Прокуратура внесла представление директору компании. По его рассмотрению виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, авиакомпанию привлекли к административной ответственности по статье «Оказание услуг, ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований». Отметим, что за подобное нарушение юрлица должны заплатить штраф в размере от 200 до 300 тыс рублей.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Самолет#Задержка самолета#Прокуратура
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