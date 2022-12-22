Глава "Росбиотеха" Кучумов: 80% на рынке РФ занимает импортное оборудование

Кучумова беспокоит актуальная проблема импортозамещения на отечественных рынках, пишет Pravda.Ru. Речь идет о критически важном вопросе, подчеркнул глава "Росбиотеха".
Уровню угрозы свойственно меняться в зависимости от экономической и внешнеполитической ситуаций. В настоящее время она влечет за собой сокращение объемов импорта оборудования для пищепрома, пищевого сырья, а также ингредиентов.
На сегодняшний день 70 процентов применяемой ингредиентной базы Россия получает из-за границы, а по ряду позиций этот показатель достигает 80 процентов.
«Такую же долю на отечественном рынке занимает импортное оборудование для пищевой промышленности, не говоря уже о комплектующих», — резюмировал Кучумов.
Напомним, автоэксперт Петр Шкуматов ранее сообщил о том, что у российского концерна "АвтоВАЗ" возникли сложности с двигателями и коробками передач.