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Глава "Росбиотеха" Кучумов: 80% на рынке РФ занимает импортное оборудование

Сегодня, 08:42
Исполняющий обязанности руководителя "Росбиотеха" Алексей Кучумов проинформировал о зависимости нашей страны от западных технологий.

Кучумова беспокоит актуальная проблема импортозамещения на отечественных рынках, пишет Pravda.Ru. Речь идет о критически важном вопросе, подчеркнул глава "Росбиотеха".

Уровню угрозы свойственно меняться в зависимости от экономической и внешнеполитической ситуаций. В настоящее время она влечет за собой сокращение объемов импорта оборудования для пищепрома, пищевого сырья, а также ингредиентов.

На сегодняшний день 70 процентов применяемой ингредиентной базы Россия получает из-за границы, а по ряду позиций этот показатель достигает 80 процентов.

«Такую же долю на отечественном рынке занимает импортное оборудование для пищевой промышленности, не говоря уже о комплектующих», — резюмировал Кучумов.

Напомним, автоэксперт Петр Шкуматов ранее сообщил о том, что у российского концерна "АвтоВАЗ" возникли сложности с двигателями и коробками передач. 

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