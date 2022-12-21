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В МЧС рекомендовали выбирать искусственные новогодние елки

Сегодня, 09:16
Фото: piqsels.com
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что для встречи Нового года желательно отдать предпочтение искусственной ели вместо живой.

Он пояснил, что искусственные деревья менее пожароопасны. Кроме того,  выбор в пользу таких елок будет способствовать снижению вырубки живых деревьев для продажи, пишут «Известия». 

Еникеев также подчеркнул, что необходимо помнить и о том, чтобы гирлянды для елок были сертифицированы. Кроме того, под елку можно положить несгораемые материалы. 

В свою очередь президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил, что искусственные деревья будут более предпочтительными в домах, где есть животные. Это снизит риск того, что собака может поранить ротовую полость острыми иголками или получить непроходимость кишечника из-за съеденной ветки, резюмировал кинолог.

#Общество
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