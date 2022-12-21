В МЧС рекомендовали выбирать искусственные новогодние елки

В свою очередь президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил, что искусственные деревья будут более предпочтительными в домах, где есть животные. Это снизит риск того, что собака может поранить ротовую полость острыми иголками или получить непроходимость кишечника из-за съеденной ветки, резюмировал кинолог.