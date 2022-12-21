В МЧС рекомендовали выбирать искусственные новогодние елки

Он пояснил, что искусственные деревья менее пожароопасны. Кроме того, выбор в пользу таких елок будет способствовать снижению вырубки живых деревьев для продажи, пишут «Известия».
Еникеев также подчеркнул, что необходимо помнить и о том, чтобы гирлянды для елок были сертифицированы. Кроме того, под елку можно положить несгораемые материалы.
В свою очередь президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил, что искусственные деревья будут более предпочтительными в домах, где есть животные. Это снизит риск того, что собака может поранить ротовую полость острыми иголками или получить непроходимость кишечника из-за съеденной ветки, резюмировал кинолог.