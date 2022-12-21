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В Краснодаре по подъезду бегал мужчина с раздетым ребенком и молотком

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI
Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара начал проверку после сообщения о мужчине, который бегал по подъезду многоквартирного дома с молотком, ножом, держа на руках раздетую трехлетнюю девочку.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на СУ СКР по Краснодарскому краю. Уточняется, что мужчина грозился убить ребенка.

Следователи узнали об инциденте из средств массовой информации. В прессе писали, что по подъезду дома, расположенного на улице Жлобы, бегал вооруженный молотком и ножом мужчина, предположительно он находился под действием наркотических веществ. Он бился головой о двери и угрожал убить свою дочь — трехлетняя девочка, полностью раздетая, находилась с ним. Мать ребенка в квартире не нашли. Специалисты планируют выяснить, в каких условиях воспитывалась девочка, как работали органы опеки.

На сайте местного издания сообщается, что происшествие произошло в ночь на 20 декабря. Соседи вызвали скорую помощь и полицию, проснувшись от детского плача. Выйдя в подъезд, соседи заметили сидящую на ступеньках раздетую девочку. Неадекватный мужчина схватил ребенка и пригрозил выбросить его из окна, однако злоумышленника удалось скрутить.

В ходе осмотра квартиры, где проживает мужчина, сотрудники правоохранительных органов нашли только хлеб с плесенью и воду. По словам жильцов дома, семья переехала в эту квартиру около месяца назад, неоднократно слышались крики ребенка и женщины.

#Происшествия
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