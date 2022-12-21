В Краснодаре по подъезду бегал мужчина с раздетым ребенком и молотком

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на СУ СКР по Краснодарскому краю. Уточняется, что мужчина грозился убить ребенка.
Следователи узнали об инциденте из средств массовой информации. В прессе писали, что по подъезду дома, расположенного на улице Жлобы, бегал вооруженный молотком и ножом мужчина, предположительно он находился под действием наркотических веществ. Он бился головой о двери и угрожал убить свою дочь — трехлетняя девочка, полностью раздетая, находилась с ним. Мать ребенка в квартире не нашли. Специалисты планируют выяснить, в каких условиях воспитывалась девочка, как работали органы опеки.
На сайте местного издания сообщается, что происшествие произошло в ночь на 20 декабря. Соседи вызвали скорую помощь и полицию, проснувшись от детского плача. Выйдя в подъезд, соседи заметили сидящую на ступеньках раздетую девочку. Неадекватный мужчина схватил ребенка и пригрозил выбросить его из окна, однако злоумышленника удалось скрутить.
В ходе осмотра квартиры, где проживает мужчина, сотрудники правоохранительных органов нашли только хлеб с плесенью и воду. По словам жильцов дома, семья переехала в эту квартиру около месяца назад, неоднократно слышались крики ребенка и женщины.