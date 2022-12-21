В Краснодаре по подъезду бегал мужчина с раздетым ребенком и молотком

Следователи узнали об инциденте из средств массовой информации. В прессе писали, что по подъезду дома, расположенного на улице Жлобы, бегал вооруженный молотком и ножом мужчина, предположительно он находился под действием наркотических веществ. Он бился головой о двери и угрожал убить свою дочь — трехлетняя девочка, полностью раздетая, находилась с ним. Мать ребенка в квартире не нашли. Специалисты планируют выяснить, в каких условиях воспитывалась девочка, как работали органы опеки.