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Подработка на 5 миллионов. Омич пойдет под суд за работу курьером на мошенников

Сегодня, 08:37
Фото: 1MI

Омского подростка будут судить за работу курьером на мошенников

Подросток забирал у пенсионеров деньги, которые выманили мошенники. Когда его отправили под домашний арест, он втянул в преступную схему знакомого.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на двух 18-летних омичей. Они обвиняются в мошенничестве в отношении пенсионеров.

Следователи выяснили, что в мае 2022 года подросток нашел в одной из мессенджеров вакансию курьера. Суть работы заключалась в том, что ему нужно было приезжать по указанным адресам и забирать деньги, после чего переводить их на банковские счета.

Подозреваемый приехал к 82-летнему пенсионеру, которого мошенники убедили в том, что его сын стал виновником ДТП. Пожилой мужчина передал курьеру 60 тыс рублей. Тот забрал деньги и перевел мошенникам 55 200 рублей.

16 мая он получил 250 тыс рублей от 80-летней пенсионерки, которая хотела помочь внучке. 17 мая он выезжал по еще трем адресам, где забрал у пожилых омичей 1.3 млн рублей. 24 мая оперативники задержали парня у банкомата в магазине в Советском округе. Подросток приехал туда, чтобы перевести 800 тыс рублей.

Обвиняемого отправили под домашний арест, однако он решил получить продолжить обманывать пенсионеров. Для этого он привлек к деятельности 18-летнего знакомого. Следователи узнали об этом и отправили парня под арест.

Пострадавшими оказались пенсионеры в возрасте от 67 до 84 лет. Сумма ущерба превысила 5 млн рублей. Подросток оказался причастен к 17 преступным эпизодам. Уголовное дело готовится для передачи в суд.

#Вероника Жукова#Происшествия#Омск#Новости#Уголовное дело#Мошенничество#Следственный комитет
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