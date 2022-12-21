Песков: скоро будут сформированы ответные меры на введение потолка цен на нефть

Дмитрий Песков, пресс-секретарь лидера России, сообщил о том, что в Кремле заканчивают работать над ответными мерами на введение Западом потолка цен на энергоресурсы из РФ.