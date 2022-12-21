Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Песков: скоро будут сформированы ответные меры на введение потолка цен на нефть

Сегодня, 18:59
Дмитрий Песков, пресс-секретарь лидера России, сообщил о том, что в Кремле заканчивают работать над ответными мерами на введение Западом потолка цен на энергоресурсы из РФ.

Песков сказал, что наработанные материалы по данной ситуации уже «уложены на бумагу».

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что дополнительные инициативы находятся в процессе обсуждения. Об этом информирует Russian.rt.com.

Он подчеркнул, что целью правительства является выработка мер, в максимальной степени соответствующих интересам Российской Федерации.

В заключение Песков заявил, что в Кремле продолжают работать над этим вопросам, но процесс почти завершен.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что документ, в котором перечислены ответные меры на введение потолка цен на энергоресурсы, вскоре опубликуют и назвал решение об ограничении цен на нефть глупым.

Подпишитесь
Снова эпидемия? В Омской области вернули масочный режим
Сегодня, 04:41
Невозможно приехать в Омск. На праздники в пригороде перестанут ходить электрички
Сегодня, 07:09
«Брал деньги для прокурора». Адвокат экс-главы омской полиции пофантазировал в суде
Сегодня, 11:44
В Омске утвердили проект строительства крытого бассейна на Московке-2
Сегодня, 11:41
Звездопад в самую долгую ночь. Что небо готовит омичам
Сегодня, 12:06
Памятник Дзержинскому в Омске исключили из списка охраняемых объектов культуры
Сегодня, 10:15