Песков: скоро будут сформированы ответные меры на введение потолка цен на нефть

Песков сказал, что наработанные материалы по данной ситуации уже «уложены на бумагу».
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что дополнительные инициативы находятся в процессе обсуждения. Об этом информирует Russian.rt.com.
Он подчеркнул, что целью правительства является выработка мер, в максимальной степени соответствующих интересам Российской Федерации.
В заключение Песков заявил, что в Кремле продолжают работать над этим вопросам, но процесс почти завершен.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что документ, в котором перечислены ответные меры на введение потолка цен на энергоресурсы, вскоре опубликуют и назвал решение об ограничении цен на нефть глупым.