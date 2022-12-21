Мишустин заявил о необходимости укрепления технологического суверенитета РФ

По словам Михаила Мишустина, технологическая независимость возможна только при активном участии отечественной научной школы. Глава правительства призвал уже в начальных классах создавать условия для развития талантов учащихся, чтобы позже они могли заниматься наукой, пишет газета “Известия”.
Кроме этого Мишустин призвал вовлекать учёных – “состоявшихся исследователей” к решению конкретных задач по развитию общества и государства, чтобы фундаментальные разработки быстрее становились инновациями.
Премьер сообщил участникам мероприятия, что в 2022 году на научные исследования в бюджете предусмотрели 1,5 трлн рублей. 3,8 млрд направят на повышение зарплат научным работникам. Это в дополнение ранее выделенным на эти цели 5 млрд.