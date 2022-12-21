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Мишустин заявил о необходимости укрепления технологического суверенитета РФ

Сегодня, 07:22
Премьер выступил на церемонии вручения премий правительства РФ в области науки и техники. Он отметил, что условиях тотального давления на Россию нужно сосредоточиться на технологическом суверенитете.

По словам Михаила Мишустина, технологическая независимость возможна только при активном участии отечественной научной школы. Глава правительства призвал уже в начальных классах создавать условия для развития талантов учащихся, чтобы позже они могли заниматься наукой, пишет газета “Известия”.

Кроме этого Мишустин призвал вовлекать учёных – “состоявшихся исследователей” к решению конкретных задач по развитию общества и государства, чтобы фундаментальные разработки быстрее становились инновациями.

Премьер сообщил участникам мероприятия, что в 2022 году на научные исследования в бюджете предусмотрели 1,5 трлн рублей. 3,8 млрд направят на повышение зарплат научным работникам. Это в дополнение ранее выделенным на эти цели 5 млрд.

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