Мишустин заявил о необходимости укрепления технологического суверенитета РФ

Премьер сообщил участникам мероприятия, что в 2022 году на научные исследования в бюджете предусмотрели 1,5 трлн рублей. 3,8 млрд направят на повышение зарплат научным работникам. Это в дополнение ранее выделенным на эти цели 5 млрд.