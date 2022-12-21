Глава ТПП РФ Сергей Катырин подвел итоги года и рассказал о мерах поддержки бизнеса

Как пишет udm-info.ru, интервьюер Анна Гара попросила рассказать главу ТТП РФ о том, как сейчас обстоят дела в сфере экономики в рамках произошедших за год изменений.
По словам Катырина, никакого масштабного ухудшения ситуации не наблюдается, хотя прогнозы, в том числе и у других стран, были очень неблагоприятные. Однако совсем без потерь не удалось обойтись. Катырин прогнозирует, что по итогам уходящего года падение ВВП достигнет 2,5%, хотя ранние прогнозы показывали 2,9%. Сейчас в стране достаточно стабильная макроэкономическая ситуация – и относительно ВВП, и относительно дефицита бюджета. Этот показатель минимальный, и, скорее всего, он не поднимется выше 2%. Кроме того, это наименьший результат среди государств “Большой двадцатки”. Глава госорганизации отмечает и снижение безработицы до 4% – даже в условиях ухода ряда компаний с российского рынка и наблюдающегося простоя персонала. На основе статистики, предоставленной Федеральной таможенной службой по I полугодию 2022 года, можно говорить о неплохих результатах по торговле – цифры на 25% больше, чем годом ранее, даже в условиях санкционных ограничений.
Страна значительно снизила объемы импорта, примерно на 180 миллиардов долларов, а экспорт при этом достигает 430 миллиардов долларов. “Получаются, в общем-то, достаточно неплохие для нас цифры в этой части. Ну если конечно иметь в виду, сколько санкций на нас обрушилось. При таком количестве, при таком давлении государство, президент, правительство, парламентарии смогли сработать достаточно дружно, и мы с неплохими результатами заканчиваем год”, – резюмировал происходящие в 2022 году макроэкономические процессы Сергей Катырин.
На вопрос, сколько зарубежных компаний отказались работать на российском рынке за 2022 год, Катырин обозначил 3000 таких компаний. При этом 527 юридических лиц было ликвидировано. В простое оказалось большое количество работников, по сведениям, которыми располагает ТТП РФ, – 120 тысяч человек не могли выполнять свои трудовые обязанности из-за прекращения или минимизации производственных процессов. Однако увольнений не было даже в таких особо пострадавших отраслях, как автомобильная промышленность. Собеседник Анны Гары сделал особенный акцент на производстве легковых автомобилей, значительно сократившемся из-за ухода с рынка зарубежных компаний, заводы которых функционировали на территории РФ. Им на смену в уходящем году пришел завод “Автоваз”, который активно возобновляет производство некогда популярных легковых моделей. Не отстают и китайские коллеги, которые поддержали Россию. В Туле собирают китайские внедорожники, также планируется наладить совместное с КНР производство и на других заводах. Катырин прогнозирует, что завод “Москвич” в скором времени наберет темпы работы, делая упор не на узловую сборку чужих моделей, а на конструирование собственных электромобилей в различных модификациях. Но такие серьезные изменения будут вестись в течение нескольких лет, это дело не одного года. А пока китайские коллеги снабжают рынок необходимым количеством автомобилей. Речь идет и о легковых машинах, и о грузоперевозчиках, и о сельскохозяйственной технике. Также китайские партнеры привозят марки, которые ушли из России, но производятся в Китае.
“Но задача не в этом, задача в первую очередь свой автопром восстановить на всю катушку. Так сказать его запустить, ну и, соответственно, достигать, может быть, еще больших и лучших результатов. Если не повторять то, что уже кто-то делает, а попытаться шагнуть дальше, сделать уже что-то более современное, то мы шагнем на следующую ступень развития тех же автомобилей. Но я все-таки думаю, что это будет упор на электромобили. С учетом экологии, всех остальных вопросов, считаю, что и у нас есть возможность это сделать”, – подчеркивает важность развития отечественного автомобилестроения глава ТТП.
Сергей Катырин дал оценку тем мерам поддержки бизнеса, которые начали действовать после вступления в силу западных санкций. Он рассказал о разработанных инициативах, которые были внедрены, в том числе и Фондом развития промышленности для ряда системообразующих предприятий. Налоговые органы, в свою очередь, позаботились о переносе сроков уплаты платежей, снижении налоговой нагрузки на компании. Теперь организации могут платить налоги не в конце года, а поэтапно, каждый месяц. Особенно это важно в случае образования долгов и невозможности их единовременно погасить. Послабления коснулись и административной части. Проверки были отменены, а различные разрешения и лицензии решили продлить без предъявления необходимых для этого документов и новой уплаты. Данные послабления были приняты на федеральном уровне, однако регионы также могли проявить инициативу в этом направлении. Каждый субъект РФ выделял собственные, доступные в настоящий момент ресурсы на поддержку организаций малого, среднего и крупного бизнеса. Многие ведомства в своей области действия разрабатывали программы, чтобы продвигать бизнес-проекты, искать новые рынки сбыта за границей, отстраивать логистику, создавать новые логистические пути.
“Мы, естественно, весь свой инструментарий палаты задействовали и наше зарубежное представительство, наши деловые советы с зарубежными странами. Кроме того, осуществляется и обмен делегациями. Вот совсем недавно у нас несколько визитов подряд было. Огромная делегация - больше 100 человек. Я был во главе этой делегации, мы выезжали в Иран. Очень-очень эффективная поездка. Недели две назад вернулись из Узбекистана. Тоже достаточно большую делегацию вывозили туда с нашими узбекскими коллегами. До этого были в Киргизии”, – отчитался о проделанной Торгово-промышленной палатой работе ее руководитель.
В заключение беседы Анна спросила главу ТТП о реализации его личного проекта “Бизнес-барометр коррупции”, в рамках которого предприниматели откровенно отвечают на вопросы о коррупции в своей сфере деятельности. Герой интервью рассказал, что в исследовании принимают участие все 85 субъектов, включая представителей ИП, малого бизнеса, владельцев компаний. Несмотря на разность исследуемых категорий, исчерпывающие ответы предпринимателей позволяют установить четкую картину наблюдающихся сейчас процессов. Катырин обращает внимание на то, что в этом году в центре внимания оказалась отрасль по обращению с твердыми бытовыми отходами. На сегодня ее можно считать одной из наиболее коррумпированных. Фактически процесс утилизации отходов сейчас возможен только за взятки.
“У нас были те, кто постоянно сталкиваются с коррупцией, такой вопрос. Он так всегда на каждом этапе. Тогда было 17%, в в этом году стало 15%. Небольшое снижение, но достаточно значимое. Количество тех, кто редко, но сталкивается с этим явлением, снизилось - было 60%, а стало 40%. В 2 раза увеличилась доля тех, кто никогда не сталкивался с коррупцией - было 20%, стало 40%. То есть в этом плане изменения конечно идут, может, не такие быстрые, как нам хотелось бы. Но тем не менее это оценки бизнеса”, – описал положение дел в этой сфере Катырин.