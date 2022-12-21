Глава ТПП РФ Сергей Катырин подвел итоги года и рассказал о мерах поддержки бизнеса

На вопрос, сколько зарубежных компаний отказались работать на российском рынке за 2022 год, Катырин обозначил 3000 таких компаний. При этом 527 юридических лиц было ликвидировано. В простое оказалось большое количество работников, по сведениям, которыми располагает ТТП РФ, – 120 тысяч человек не могли выполнять свои трудовые обязанности из-за прекращения или минимизации производственных процессов. Однако увольнений не было даже в таких особо пострадавших отраслях, как автомобильная промышленность. Собеседник Анны Гары сделал особенный акцент на производстве легковых автомобилей, значительно сократившемся из-за ухода с рынка зарубежных компаний, заводы которых функционировали на территории РФ. Им на смену в уходящем году пришел завод “Автоваз”, который активно возобновляет производство некогда популярных легковых моделей. Не отстают и китайские коллеги, которые поддержали Россию. В Туле собирают китайские внедорожники, также планируется наладить совместное с КНР производство и на других заводах. Катырин прогнозирует, что завод “Москвич” в скором времени наберет темпы работы, делая упор не на узловую сборку чужих моделей, а на конструирование собственных электромобилей в различных модификациях. Но такие серьезные изменения будут вестись в течение нескольких лет, это дело не одного года. А пока китайские коллеги снабжают рынок необходимым количеством автомобилей. Речь идет и о легковых машинах, и о грузоперевозчиках, и о сельскохозяйственной технике. Также китайские партнеры привозят марки, которые ушли из России, но производятся в Китае.