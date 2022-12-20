В Омской области запустили две газораспределительные станции

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что для обеспечения возможности подключения домовладений к газу за счет регионального бюджета были построены внутрипоселковые сети, подготовлены к приему этого топлива дома жителей. Компания «Газпром» направила средства на создание газораспределительных станций. Дальнейшие планы, по его словам, связаны с газификацией Москаленского и Исилькульского районов, которые находятся на юго-востоке области.