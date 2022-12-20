В Омской области запустили две газораспределительные станции

На мероприятие прибыли глава региона Александр Бурков и гендиректор предприятий «Омскоблгаз» и «Газпром межрегионгаз Омск» Евгений Еловик, а также Валерий Шахов, который руководит Омским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».
Благодаря запуску новых объектов стало возможным подключение к газоснабжению свыше 600 домовладений, расположенных в восьми населенных пунктах Тюкалинского и Называевского районов, и семи котельных, которые отапливают соцобъекты.
Гендиректор «Омскоблгаза» Евгений Еловик рассказал, что благодаря запуску новых объектов экологичное и экономичное топливо стало доступным для сотен семей. Он отметил, что подключение к природному газу сельских населенных пунктов является одной из важнейших социальных задач, работа над которой продолжается.
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что для обеспечения возможности подключения домовладений к газу за счет регионального бюджета были построены внутрипоселковые сети, подготовлены к приему этого топлива дома жителей. Компания «Газпром» направила средства на создание газораспределительных станций. Дальнейшие планы, по его словам, связаны с газификацией Москаленского и Исилькульского районов, которые находятся на юго-востоке области.
Региональная газовая программа на 2021–2025 годы предполагает возведение семи газораспределительных станций, 255 километров магистральных и 364 километров межпоселковых газопроводов. Благодаря ее реализации в области будут обеспечены условия для запуска газа в домовладения сорока пяти населенных пунктов в десяти муниципальных районах.
Справка
АО «Омскоблгаз» является частью ГК «Газпром межрегионгаз». Предприятие занимается техобслуживанием газораспределительных сетей, которые обеспечивают бесперебойность транспортировки газа потребителям.