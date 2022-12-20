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В Омской области запустили две газораспределительные станции

Сегодня, 10:10
Фото: АО «Омскоблгаз»
В Омской области пустили газ на газопроводы-отводы и две газораспределительные станции — «Налимовская» и «Валуевская» — в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021–2025 годы.

На мероприятие прибыли глава региона Александр Бурков и гендиректор предприятий «Омскоблгаз» и «Газпром межрегионгаз Омск» Евгений Еловик, а также Валерий Шахов, который руководит Омским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Благодаря запуску новых объектов стало возможным подключение к газоснабжению свыше 600 домовладений, расположенных в восьми населенных пунктах Тюкалинского и Называевского районов, и семи котельных, которые отапливают соцобъекты.

Гендиректор «Омскоблгаза» Евгений Еловик рассказал, что благодаря запуску новых объектов экологичное и экономичное топливо стало доступным для сотен семей. Он отметил, что подключение к природному газу сельских населенных пунктов является одной из важнейших социальных задач, работа над которой продолжается.

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что для обеспечения возможности подключения домовладений к газу за счет регионального бюджета были построены внутрипоселковые сети, подготовлены к приему этого топлива дома жителей. Компания «Газпром» направила средства на создание газораспределительных станций. Дальнейшие планы, по его словам, связаны с газификацией Москаленского и Исилькульского районов, которые находятся на юго-востоке области.

Региональная газовая программа на 2021–2025 годы предполагает возведение семи газораспределительных станций, 255 километров магистральных и 364 километров межпоселковых газопроводов. Благодаря ее реализации в области будут обеспечены условия для запуска газа в домовладения сорока пяти населенных пунктов в десяти муниципальных районах.

Справка

АО «Омскоблгаз» является частью ГК «Газпром межрегионгаз». Предприятие занимается техобслуживанием газораспределительных сетей, которые обеспечивают бесперебойность транспортировки газа потребителям.

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