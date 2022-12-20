В Германии из-за кризиса может быть поставлен новый рекорд бедности

Социолог отметил, что в Германии люди уже остались без накоплений, и даже ремонт стиральной машины для многих «оборачивается бедой». По мнению Шнайдера, ФРГ — глубоко разделенная в социальном отношении страна, у которой, с одной стороны, есть «огромное богатство», а с другой стороны — постоянно растущая бедность.