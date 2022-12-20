В Германии из-за кризиса может быть поставлен новый рекорд бедности

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на сайт Focus Online. В стране порядка 12 млн семей уже приблизились к нищете.
По словам Шнайдер, стоимость жизни в Германии сильно выросла. Граждане ФРГ стали тратить больше средств практически на все, причем, в стране антирекорд был поставлен еще до кризиса, когда в Германии было зафиксировано 13,8 млн бедных.
Судя по результатам опроса, в ближайшее время порядка 12 млн немецких домохозяйств вплотную приблизятся к черте бедности, то есть, станут тратить все заработанное, и в ряде случаев авансовые платежи будут превышать расходы граждан.
Социолог отметил, что в Германии люди уже остались без накоплений, и даже ремонт стиральной машины для многих «оборачивается бедой». По мнению Шнайдера, ФРГ — глубоко разделенная в социальном отношении страна, у которой, с одной стороны, есть «огромное богатство», а с другой стороны — постоянно растущая бедность.
Социолог предупредил, что ФРГ может стать «государством нищих» и подверг критике меры социальной поддержки. В частности, он считает, что базовое пособие необходимо повысить до 725 евро с 502, и предложил ввести мораторий на выселение и отключение света за неуплату.