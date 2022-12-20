Цискаридзе прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов балета

Артист заявил, что профессия танцора «не совместима с сапогами», пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Известия».
Цискаридзе отметил, что он не испытывал опасений по поводу того, что он сам или его воспитанники могут быть призваны на военную службу, так как служащие театра и танцоры не подлежат призыву.
По словам балетмейстера, он с 2011 года обивал пороги Госдумы, чтобы отечественные артисты были на законном основании освобождены от службы в армии. Мои ученики служат в главных театрах страны, где есть отсрочка, резюмировал артист.