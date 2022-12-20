Россиян призвали в период гриппа принимать противовирусные препараты

В ряде российских регионов уже началась сезонная эпидемия гриппа. Самым опасным в настоящее время считается «свиной грипп» — сложное заболевание, которое протекает тяжело и часто обуславливает осложнения, пишет 360tv.ru, ссылаясь на прогнозы медицинского сообщества.
По мнению медиков, при первых симптомах простудных заболеваний необходимо начинать прием противовирусных средств прямого действия. Оптимальный вариант — препараты широкого спектра, которые, как показывает практика, хорошо переносятся. В числе таких препаратов — Арбидол, который снижает риск инфицирования и развития осложнений.
Любой противовирусный препарат, напоминают медики, необходимо принимать ответственно. Важно соблюдать курс и не прекращать прием даже при незначительных улучшениях. Это необходимо для того, чтобы не позволить вирусам снова распространиться в организме, ослабленном болезнью.