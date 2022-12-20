Россиян призвали в период гриппа принимать противовирусные препараты

Любой противовирусный препарат, напоминают медики, необходимо принимать ответственно. Важно соблюдать курс и не прекращать прием даже при незначительных улучшениях. Это необходимо для того, чтобы не позволить вирусам снова распространиться в организме, ослабленном болезнью.