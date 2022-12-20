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Россиян призвали в период гриппа принимать противовирусные препараты

Сегодня, 10:33
Фото: 1MI
Уже к концу декабря ситуация с заболеваемостью гриппом в России может ухудшиться. Прогноз обуславливается так называемым «иммунным долгом», накопленным перед вирусом гриппа в течение двух лет пандемии коронавируса.

В ряде российских регионов уже началась сезонная эпидемия гриппа. Самым опасным в настоящее время считается «свиной грипп» — сложное заболевание, которое протекает тяжело и часто обуславливает осложнения, пишет 360tv.ru, ссылаясь на прогнозы медицинского сообщества.

По мнению медиков, при первых симптомах простудных заболеваний необходимо начинать прием противовирусных средств прямого действия. Оптимальный вариант — препараты широкого спектра, которые, как показывает практика, хорошо переносятся. В числе таких препаратов — Арбидол, который снижает риск инфицирования и развития осложнений.

Любой противовирусный препарат, напоминают медики, необходимо принимать ответственно. Важно соблюдать курс и не прекращать прием даже при незначительных улучшениях. Это необходимо для того, чтобы не позволить вирусам снова распространиться в организме, ослабленном болезнью.

#Общество
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