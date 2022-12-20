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Подарок не удался. Покупка щенка привела омичку в лапы мошенников

Сегодня, 06:10
Фото: 1MI

Омичка хотела сделать подарок дочери, но попалась на удочку мошенников

Женщина хотела сделать дочери подарок на Новый год, но столкнулась с мошенницей.

В полицию обратилась 40-летняя жительница Муромцевского района, которая рассказала, что у нее похитили деньги. Полицейские выяснили, что женщина хотела сделать подарок дочери на Новый год и подарить ей щенка породы померанский шпиц.

Она нашла в интернете объявление, но «продавец» заявила, что живет в Тюкалинске и не сможет сама привезти покупательнице щенка. Однако она может сделать это с помощью курьера. При этом стоимость щенка и доставки нужно будет оплатить отдельно.

Женщина объяснила, что не знает, как это сделать, после чего мошенница прислала ей ссылку на «безопасный» способ совершить покупку. Сельчанка ввела свои персональные данные и реквизиты по ссылке и совершила перевод.

При этом она написала продавцу и спросила, пришли ли ей деньги, потому что во время совершения платежа ей высветились данные неизвестного мужчины. Злоумышленница заявила, что произошла ошибка и сказала, что для возврата средств на карте должна быть сумма равная сумме перевода.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 14 926 рублей. Возбуждено уголовное дело.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Уголовное дело#Мошенник
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