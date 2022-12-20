Москва оказалась на первой строчке рейтинга лучших работодателей в госсекторе

Директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая рассказала на HR-форуме РБК в 2022 годау о том, что соискатели понимают - в госсекторе их точно ждет карьера. Плюсом к этому они уверены, что могут расти там профессионально. При этом зарплата, которую они хотели бы видеть, лишь поначалу кажется доминирующим фактором, когда специалист выбирает место работы. На самом деле, они в немалой степени обращают внимание на устойчивость и гарантию того, что они не останутся без работы. И это в то время, когда для отечественного рынка труда характерны стресс и неопределенность.