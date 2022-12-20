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Москва оказалась на первой строчке рейтинга лучших работодателей в госсекторе

Сегодня, 14:42
Фото: pxhere.com
Лидером первого рейтинга работодателей, которые представляют госсектор, подготовленного РБК, стало Агентство инноваций Москвы. Оно оказалось лучшим среди первых 20 госструктур благодаря своим программам развития. Они представляют интерес для технологических компаний на всех этапах их работы.

Как сообщает rbc.ru, кроме того, данные программы помогают компаниям внедрять новые технологии в столице.

Первоначально в общем рейтинге были 500 работодателей, представляющих ведущие российские компании. В 2022 году в РБК впервые пришли к решению отдельно оценить государственные организации. В роли главных критериев при этом выступали условия труда (организаторы рейтинга имели в виду среднюю зарплату, в какой степени там проводится обучение и как обстоят дела с профессиональным ростом). Еще составители рейтинга учитывали целый ряд других факторов в виде деловой репутации, надежности, социальной ответственности (это благотворительные акции и кампании, направленные на сохранение окружающей среды).

Соавтор рейтинга Сергей Хитров, возглавляющий аналитическую группу «РБК Исследования рынков», полагает, что в госсекторе профессионалам интересна возможность поработать в проектах, у которых не только большой масштаб, но для них характерна и социальная направленность. Ситуация этого года заметно подогрела интерес соискателей к госструктурам.

Свою лепту в это внесли и перемены, которые наблюдаются в настоящее время во многих государственных организациях. Они берут у бизнеса его методы, их работа носит все более гибкий и оперативный характер, все меньшее значение играет бюрократический фактор, который всегда был присущ госсектору. Особенно хорошо заметно это в столице.

Как считает заместитель директора Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Александр Шубин, государству все больше приходится бороться за ИТ-специалистов. В этой борьбе оно вынуждено идти на создание для соискателей определенных условий, чтобы они остановили свой выбор на госсекторе, а не на иных крупных работодателях, ИТ-компаниях.

Директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая рассказала на HR-форуме РБК в 2022 годау о том, что соискатели понимают - в госсекторе их точно ждет карьера. Плюсом к этому они уверены, что могут расти там профессионально. При этом зарплата, которую они хотели бы видеть, лишь поначалу кажется доминирующим фактором, когда специалист выбирает место работы. На самом деле, они в немалой степени обращают внимание на устойчивость и гарантию того, что они не останутся без работы. И это в то время, когда для отечественного рынка труда характерны стресс и неопределенность.

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