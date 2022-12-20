Москва оказалась на первой строчке рейтинга лучших работодателей в госсекторе

Как сообщает rbc.ru, кроме того, данные программы помогают компаниям внедрять новые технологии в столице.
Первоначально в общем рейтинге были 500 работодателей, представляющих ведущие российские компании. В 2022 году в РБК впервые пришли к решению отдельно оценить государственные организации. В роли главных критериев при этом выступали условия труда (организаторы рейтинга имели в виду среднюю зарплату, в какой степени там проводится обучение и как обстоят дела с профессиональным ростом). Еще составители рейтинга учитывали целый ряд других факторов в виде деловой репутации, надежности, социальной ответственности (это благотворительные акции и кампании, направленные на сохранение окружающей среды).
Соавтор рейтинга Сергей Хитров, возглавляющий аналитическую группу «РБК Исследования рынков», полагает, что в госсекторе профессионалам интересна возможность поработать в проектах, у которых не только большой масштаб, но для них характерна и социальная направленность. Ситуация этого года заметно подогрела интерес соискателей к госструктурам.
Свою лепту в это внесли и перемены, которые наблюдаются в настоящее время во многих государственных организациях. Они берут у бизнеса его методы, их работа носит все более гибкий и оперативный характер, все меньшее значение играет бюрократический фактор, который всегда был присущ госсектору. Особенно хорошо заметно это в столице.
Как считает заместитель директора Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Александр Шубин, государству все больше приходится бороться за ИТ-специалистов. В этой борьбе оно вынуждено идти на создание для соискателей определенных условий, чтобы они остановили свой выбор на госсекторе, а не на иных крупных работодателях, ИТ-компаниях.
Директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая рассказала на HR-форуме РБК в 2022 годау о том, что соискатели понимают - в госсекторе их точно ждет карьера. Плюсом к этому они уверены, что могут расти там профессионально. При этом зарплата, которую они хотели бы видеть, лишь поначалу кажется доминирующим фактором, когда специалист выбирает место работы. На самом деле, они в немалой степени обращают внимание на устойчивость и гарантию того, что они не останутся без работы. И это в то время, когда для отечественного рынка труда характерны стресс и неопределенность.