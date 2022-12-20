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Китайский политолог рассказала, почему США не уступят ЕС

Сегодня, 09:31
Фото: piqsels.com
С высокой долей вероятности США не изменят свою позицию по вопросу закона о снижении инфляции, считает политолог Европейского института Китайской академии общественных наук Сунь Яньхун.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на издание «Гуаньча». Вопрос вызвал серьезные разногласия между Соединенными Штатами Америки и их европейскими союзниками.

По мнению политолога, США в настоящее время проводят промышленную политику дискриминационного характера, в связи с чем в ЕС неоднократно выражали протест. Власти США, несмотря на это, собираются реализовать новый закон. Сунь Яньхун считает, что представители Европы не хотят начинать торговую войну и будут до последнего ждать переговоров по этому вопросу с США.

Политолог подчеркнула: до того, как акт вступит в законную силу, европейская сторона намерена провести еще один раунд переговоров с США. Но учитывая тот факт, что времени осталось не так много, маловероятно, что условия будут пересмотрены. Ответные меры, по словам политолога, ЕС будет реализовать трудно, так как масштаб субсидий, выдаваемых в США, довольно большой, и Европа такие средства не может выделять.

#В мире
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