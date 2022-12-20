Китайский политолог рассказала, почему США не уступят ЕС

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на издание «Гуаньча». Вопрос вызвал серьезные разногласия между Соединенными Штатами Америки и их европейскими союзниками.
По мнению политолога, США в настоящее время проводят промышленную политику дискриминационного характера, в связи с чем в ЕС неоднократно выражали протест. Власти США, несмотря на это, собираются реализовать новый закон. Сунь Яньхун считает, что представители Европы не хотят начинать торговую войну и будут до последнего ждать переговоров по этому вопросу с США.
Политолог подчеркнула: до того, как акт вступит в законную силу, европейская сторона намерена провести еще один раунд переговоров с США. Но учитывая тот факт, что времени осталось не так много, маловероятно, что условия будут пересмотрены. Ответные меры, по словам политолога, ЕС будет реализовать трудно, так как масштаб субсидий, выдаваемых в США, довольно большой, и Европа такие средства не может выделять.