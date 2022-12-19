Закон о биометрии коснется только записи голоса и снимков лица

Ко второму чтению, по словам Володина, продумана система защиты персональных данных, реализованы другие доработки. В частности, авторы проекта закона предложили устанавливать запрет на хранение геномной информации и ограничивать список биометрии только голосом и лицом. Граждан России не смогут принуждать к аудиозаписи и к фотографированию. Все услуги, в том числе, коммерческие, будут оказывать без перечисленных данных.