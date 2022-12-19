Закон о биометрии коснется только записи голоса и снимков лица

Как отметил Володин, в рамках проекта закона допускается сбор только записи голоса и снимков лиц, при необходимости согласие можно будет отозвать через сайт «Госуслуги». Председатель ГД РФ подчеркнул, что документ претерпел ряд серьезных изменений — из него исключили «все неопределенности и двойные толкования», сообщает 360tv.ru.
Вячеслав Володин уточнил, что биометрия принадлежит человеку, поэтому собирать ее без наличия согласия невозможно. Так что проект закона, внесенный в ГД РФ, вызвал немало споров.
Ко второму чтению, по словам Володина, продумана система защиты персональных данных, реализованы другие доработки. В частности, авторы проекта закона предложили устанавливать запрет на хранение геномной информации и ограничивать список биометрии только голосом и лицом. Граждан России не смогут принуждать к аудиозаписи и к фотографированию. Все услуги, в том числе, коммерческие, будут оказывать без перечисленных данных.
В случае, если биометрия так или иначе попадет в систему, ее можно будет отозвать в упрощенном порядке — через сайт «Госуслуги». Данные будут храниться только на территории РФ.