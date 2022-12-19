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Закон о биометрии коснется только записи голоса и снимков лица

Сегодня, 13:18
Фото: piqsels.com
Проект закона об основах обработки данных и единой биометрической системе к настоящему времени доработан. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. 20 декабря документ будет рассмотрен во втором чтении.

Как отметил Володин, в рамках проекта закона допускается сбор только записи голоса и снимков лиц, при необходимости согласие можно будет отозвать через сайт «Госуслуги». Председатель ГД РФ подчеркнул, что документ претерпел ряд серьезных изменений — из него исключили «все неопределенности и двойные толкования», сообщает 360tv.ru.

Вячеслав Володин уточнил, что биометрия принадлежит человеку, поэтому собирать ее без наличия согласия невозможно. Так что проект закона, внесенный в ГД РФ, вызвал немало споров.

Ко второму чтению, по словам Володина, продумана система защиты персональных данных, реализованы другие доработки. В частности, авторы проекта закона предложили устанавливать запрет на хранение геномной информации и ограничивать список биометрии только голосом и лицом. Граждан России не смогут принуждать к аудиозаписи и к фотографированию. Все услуги, в том числе, коммерческие, будут оказывать без перечисленных данных.

В случае, если биометрия так или иначе попадет в систему, ее можно будет отозвать в упрощенном порядке — через сайт «Госуслуги». Данные будут храниться только на территории РФ.

#Алина Ибрагимова
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