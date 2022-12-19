В Сириусе обучили первых студентов цифровой трансформации в страховании

«Финтех Хаб Банка России и Университет “Сириус” входят в число наших стратегических партнеров, и мы ценим это сотрудничество. Совместными усилиями мы разработали образовательную программу, которая призвана помочь будущим выпускникам – лучшим студентам курса – уже во время учебы в ВУЗе погрузиться в реальные условия работы страховой организации, раскрыть собственный потенциал. Такие программы важны и с точки зрения повышения конкурентоспособности молодых специалистов, поскольку наличие практического опыта создания цифровых продуктов позволяет продемонстрировать свои навыки будущему работодателю. Нельзя недооценивать вклад молодых перспективных специалистов в развитие рынка, их взгляд на прикладные проблемы бизнеса. В рамках подобных проектов ребята получают возможность ознакомиться с внутренними бизнес-процессами страховщиков, а компании - расширить число инновационных проектов», — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.