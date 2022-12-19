В Москве и области ожидается небольшой снег и потепление

Как отмечает Леус, прошлой ночью в Москве и в области температура воздуха опускалась до -11 градусов, однако уже к вечеру понедельника в столице может потеплеть почти на 10 градусов. На погоду, по словам синоптика, влияет гребень антициклона и проходящий по его периферии малоактивный теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. В дневное время температура воздуха составит от -1 до -3 градусов, по области — от -1 до -6 градусов.