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В Москве и области ожидается небольшой снег и потепление

Сегодня, 13:13
Фото: pxhere.com
19 декабря в Москве и Московской области ожидается небольшой снег, температура воздуха может составить -6 градусов.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал специалиста центра «Фобос», синоптика Михаила Леуса.

Как отмечает Леус, прошлой ночью в Москве и в области температура воздуха опускалась до -11 градусов, однако уже к вечеру понедельника в столице может потеплеть почти на 10 градусов. На погоду, по словам синоптика, влияет гребень антициклона и проходящий по его периферии малоактивный теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. В дневное время температура воздуха составит от -1 до -3 градусов, по области — от -1 до -6 градусов.

Согласно прогнозам синоптика, ветер будет западным, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 754 мм ртутного столба, что выше нормы. 20 декабря в Москве и в области морозы усилятся, сильные осадки не прогнозируются.

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