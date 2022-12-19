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Праздничный бюджет. Выяснилось, сколько денег омичи готовы потратить на Новый год

Сегодня, 11:30
Фото: 1MI
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Омичи рассказали, сколько денег готовы потратить на празднование Нового года

На празднование Нового года и январские каникулы омичи готовы потратить 17 тыс рублей без учета подарков.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, сколько денег готовы потратить омичи на на празднование Нового года.

В этом году средний бюджет омичей на праздники составит 17 тыс рублей без учета подарков. Это на 2 тыс меньше, чем в прошлом году. По этому показателю Омск занял седьмое место в рейтинге.

Также, выяснилось, что бюджет на празднование Нового года планируют только 32% россиян, в то время как 51% этого не делает.

Отметим, что в среднем россияне потратят по 17,5 тыс рублей на человека без учета подарков. Больше всего намерены потратить москвичи — 21,1 тыс рублей на одного человека. Второе место занимают петербуржцы — 19,3 тыс рублей. А на третьем месте стоит Красноярск, где жители планируют израсходовать 18,2 тыс рублей. 

#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Россия#Новый год#Праздник#Бюджет#Подарки#Деньги
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