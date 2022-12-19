Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, сколько денег готовы потратить омичи на на празднование Нового года.
В этом году средний бюджет омичей на праздники составит 17 тыс рублей без учета подарков. Это на 2 тыс меньше, чем в прошлом году. По этому показателю Омск занял седьмое место в рейтинге.
Также, выяснилось, что бюджет на празднование Нового года планируют только 32% россиян, в то время как 51% этого не делает.
Отметим, что в среднем россияне потратят по 17,5 тыс рублей на человека без учета подарков. Больше всего намерены потратить москвичи — 21,1 тыс рублей на одного человека. Второе место занимают петербуржцы — 19,3 тыс рублей. А на третьем месте стоит Красноярск, где жители планируют израсходовать 18,2 тыс рублей.