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Госдума планирует ввести ответственность за утечку биометрии

Сегодня, 14:36
Фото: pxhere.com
За принудительный сбор и утечку биометрических данных в России введут административную и уголовную ответственности. Об этом решении сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По информации Народных новостей, запрещено будет также на использовать биометрию детей без согласия родителей. Информация будет храниться исключительно в российских в базах.

По словам Володина, проект закона призван не допустить распространение биометрических данных коммерческими организациями, а также и организовать их государственную защиту.

Закон затронет только снимки лица и записи голоса. Россияне получат возможность отзывать согласие на сбор биометрических данных посредством портала Госуслуги.

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