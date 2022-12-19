Госдума планирует ввести ответственность за утечку биометрии

По информации Народных новостей, запрещено будет также на использовать биометрию детей без согласия родителей. Информация будет храниться исключительно в российских в базах.
По словам Володина, проект закона призван не допустить распространение биометрических данных коммерческими организациями, а также и организовать их государственную защиту.
Закон затронет только снимки лица и записи голоса. Россияне получат возможность отзывать согласие на сбор биометрических данных посредством портала Госуслуги.