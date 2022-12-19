Эксперт выразил беспокойство по поводу нынешнего школьного образования

По словам ученого, в итоге преподаватели механико-математического факультета МГУ, прежде чем начать с первокурсниками изучение университетского курса, вынуждены сперва объяснять им школьную программу математики и физики, так как без этих азов дальше двигаться невозможно. Он предположил, что если так пойдет и дальше, то через пять-десять лет, когда уйдет старшее поколение физиков и математиков, «говорить о каких-то технологиях будет также неприлично, как чихать на приеме у английского короля».