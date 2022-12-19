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Эксперт выразил беспокойство по поводу нынешнего школьного образования

Сегодня, 15:01
Фото: объясняем.рф
Академик Роберт Нигматулин заявил, что если срочно не реформировать образование, России в будущем не видать никакого технологического суверенитета.

Он отметил, что внедренная в стране калька с западного школьного образования убивает в детях желание заниматься точными науками. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на argumenti.ru.

По словам ученого, в итоге преподаватели механико-математического факультета МГУ, прежде чем начать с первокурсниками изучение университетского курса,  вынуждены сперва объяснять им школьную программу математики и физики, так как без этих азов дальше двигаться невозможно. Он предположил, что если так пойдет и дальше, то через пять-десять лет, когда уйдет старшее поколение физиков и математиков, «говорить о каких-то технологиях будет также неприлично, как чихать на приеме у английского короля».

В доказательство своих слов Роберт Нигматулин также привел статистические данные, свидетельствующие о том, что количество желающих сдать ЕГЭ по физике только за последние два года снизилось практически втрое.

#Общество
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