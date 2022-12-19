Для предпринимателей разработан цифровой профиль для доступа к мерам господдержки

Благодаря новой возможности предприниматели будут без сложностей пользоваться мерами поддержки на цифровой платформе МСП.РФ. Так, из анкеты на оформление кредита можно убрать свыше 50 полей. Теперь не нужно прикреплять 10 документов, а на создание заявки понадобиться всего 15 минут. Станет проще проверка заявки банком. Несложно будет направить обращение для получения других финансовых мер поддержки, где нужно предоставить много данных. Об этом пишет rg.ru.