Для предпринимателей разработан цифровой профиль для доступа к мерам господдержки

Благодаря новой возможности предприниматели будут без сложностей пользоваться мерами поддержки на цифровой платформе МСП.РФ. Так, из анкеты на оформление кредита можно убрать свыше 50 полей. Теперь не нужно прикреплять 10 документов, а на создание заявки понадобиться всего 15 минут. Станет проще проверка заявки банком. Несложно будет направить обращение для получения других финансовых мер поддержки, где нужно предоставить много данных. Об этом пишет rg.ru.
Старт цифрового профиля позволяет цифровой платформе определять и предлагать предпринимателю необходимые именно для бизнеса варианты поддержки. Эффект от его работы пользователи ощутят в ближайшие месяцы.
Как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, этот проект ‑ часть системной работы правительства по цифровизации взаимодействия между государством и бизнесом.
В цифровом профиле отражены сведения из реестров ИП, юрлиц, субъектов МСП, а также информация о счетах, задолженности, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и данные из «Госуслуг».
Чтобы заполнить профиль в личном кабинете, на цифровой платформе МСП.РФ нужно предоставить согласие, после чего необходимые сведения автоматически поступят от государственных органов. Потом они будут внесены в заявления на получение мер поддержки, а также использоваться при предложении подходящих продуктов.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что цифровой профиль дает возможность бизнесу уменьшить время поиска нужной информации о мерах поддержки, а государству — в проактивном формате предлагать подходящие меры. В профиле будет предоставлено 18 наборов сведений, 50% из которых уже доступны. Оставшиеся появятся в начале будущего года.