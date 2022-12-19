Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Для предпринимателей разработан цифровой профиль для доступа к мерам господдержки

Сегодня, 09:09
Фото: pxhere.com
Минцифры, Минэкономразвития, ФНС, Корпорация МСП и Банк России создали цифровой профиль для предпринимателей. Он сделает доступным получение мер господдержки и предоставит проактивный выбор программ и услуг. В профиль входит порядка 800 параметров.

Благодаря новой возможности предприниматели будут без сложностей пользоваться мерами поддержки на цифровой платформе МСП.РФ. Так, из анкеты на оформление кредита можно убрать свыше 50 полей. Теперь не нужно прикреплять 10 документов, а на создание заявки понадобиться всего 15 минут. Станет проще проверка заявки банком. Несложно будет направить обращение для получения других финансовых мер поддержки, где нужно предоставить много данных. Об этом пишет rg.ru.

Старт цифрового профиля позволяет цифровой платформе определять и предлагать предпринимателю необходимые именно для бизнеса варианты поддержки. Эффект от его работы пользователи ощутят в ближайшие месяцы.

Как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, этот проект ‑ часть системной работы правительства по цифровизации взаимодействия между государством и бизнесом.

В цифровом профиле отражены сведения из реестров ИП, юрлиц, субъектов МСП, а также информация о счетах, задолженности, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и данные из «Госуслуг».

Чтобы заполнить профиль в личном кабинете, на цифровой платформе МСП.РФ нужно предоставить согласие, после чего необходимые сведения автоматически поступят от государственных органов. Потом они будут внесены в заявления на получение мер поддержки, а также использоваться при предложении подходящих продуктов.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что цифровой профиль дает возможность бизнесу уменьшить время поиска нужной информации о мерах поддержки, а государству — в проактивном формате предлагать подходящие меры. В профиле будет предоставлено 18 наборов сведений, 50% из которых уже доступны. Оставшиеся появятся в начале будущего года.

Подпишитесь
Срочно. Заместителя гендиректора «Омскэлектро» будут судить из-за проблем с капремонтом
Сегодня, 08:08
Памятник или руины? Винокуренный завод снова «мешает» застроить землю в центре Омска
Сегодня, 07:10
Последствия снегопада. Дикая метель в Омске парализовала движение на дорогах
Сегодня, 02:47
Процесс пошел. В Омске официально началась реорганизация гостиницы «Иртыш»
Сегодня, 06:07
Экс-начальник омской полиции Быков: «Меня осудят за провокацию, а остальным ничего!»
Сегодня, 12:29
Настоящий детектив. Полицейские спустя полгода вернули омичке пропавший сотовый
Сегодня, 09:09