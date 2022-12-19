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БСК назвали флагманом отечественного химпрома на неделе бизнеса в Уфе

Сегодня, 12:29
Фото: pxhere.com
На форуме «Международная неделя бизнеса», который проходит в столице Республики Башкортостан уже в пятнадцатый раз, обсуждаются перспективы развития экономики, инноваций и инвестиций. В мероприятии принял участие и генеральный директор Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов.

Выступая перед участниками форума, он отметил, что годом ранее Башкирская содовая компания разработала стратегию развития предприятия до 2031 года, которая базируется на модернизации производства, сокращении издержек и реализации производственных процессов замкнутого цикла, когда сырье одного завода служит продуктом производства для другого. Об этом сообщает newizv.ru

По словам Давыдова, расширение производства и использование инновационных подходов в работе позволяет выпускать востребованную продукцию, уменьшать транспортные и административные расходы и распространять лучшие практики на другие предприятия. Он также заявил, что данный подход высоко оценили в Правительстве РФ, поскольку новая стратегия компании позволяет свести к минимуму потери из-за санкционных ограничений, подчеркнул Давыдов, добавив, что сегодня главной задачей является перестройка логистических экспортных маршрутов. 

Директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Мипромторга России Михаил Юрин назвал БСК одним из флагманов российской экономики, отметив, что компания демонстрирует отличные показатели работы в условиях антироссийских санкций. Его мнение поддержал и президент Союза химиков Виктор Иванов, констатировавший, что в нынешних непростых реалиях   Башкирская содовая компания нарастила темпы развития производства. 

На примере БСК участники гранд-сессии обозначили основные сложности, с которыми сталкиваются предприятия отечественного химпрома, а также обсудили вопросы, которые необходимо решить, чтобы добиться целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным, по достижению технологического суверенитета, ускорению научно-технического прогресса в химической отрасли и выходу на новые рубежи развития.

В свою очередь Сергей Аристов, управляющий директор ООО «ВЭБ Инжиниринг», являющегося одним из партнеров БСК, заявил, что стратегия развития Башкирской содовой компании демонстрирует устойчивость предприятия, что делает его привлекательным для финансово-кредитных учреждений с точки зрения финансирования долгосрочных проектов. 

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