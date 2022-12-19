БСК назвали флагманом отечественного химпрома на неделе бизнеса в Уфе

По словам Давыдова, расширение производства и использование инновационных подходов в работе позволяет выпускать востребованную продукцию, уменьшать транспортные и административные расходы и распространять лучшие практики на другие предприятия. Он также заявил, что данный подход высоко оценили в Правительстве РФ, поскольку новая стратегия компании позволяет свести к минимуму потери из-за санкционных ограничений, подчеркнул Давыдов, добавив, что сегодня главной задачей является перестройка логистических экспортных маршрутов.