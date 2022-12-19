БСК назвали флагманом отечественного химпрома на неделе бизнеса в Уфе

Выступая перед участниками форума, он отметил, что годом ранее Башкирская содовая компания разработала стратегию развития предприятия до 2031 года, которая базируется на модернизации производства, сокращении издержек и реализации производственных процессов замкнутого цикла, когда сырье одного завода служит продуктом производства для другого. Об этом сообщает newizv.ru
По словам Давыдова, расширение производства и использование инновационных подходов в работе позволяет выпускать востребованную продукцию, уменьшать транспортные и административные расходы и распространять лучшие практики на другие предприятия. Он также заявил, что данный подход высоко оценили в Правительстве РФ, поскольку новая стратегия компании позволяет свести к минимуму потери из-за санкционных ограничений, подчеркнул Давыдов, добавив, что сегодня главной задачей является перестройка логистических экспортных маршрутов.
Директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Мипромторга России Михаил Юрин назвал БСК одним из флагманов российской экономики, отметив, что компания демонстрирует отличные показатели работы в условиях антироссийских санкций. Его мнение поддержал и президент Союза химиков Виктор Иванов, констатировавший, что в нынешних непростых реалиях Башкирская содовая компания нарастила темпы развития производства.
На примере БСК участники гранд-сессии обозначили основные сложности, с которыми сталкиваются предприятия отечественного химпрома, а также обсудили вопросы, которые необходимо решить, чтобы добиться целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным, по достижению технологического суверенитета, ускорению научно-технического прогресса в химической отрасли и выходу на новые рубежи развития.
В свою очередь Сергей Аристов, управляющий директор ООО «ВЭБ Инжиниринг», являющегося одним из партнеров БСК, заявил, что стратегия развития Башкирской содовой компании демонстрирует устойчивость предприятия, что делает его привлекательным для финансово-кредитных учреждений с точки зрения финансирования долгосрочных проектов.