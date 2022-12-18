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Русско-Полянский Дом культуры открылся после капремонта

Сегодня, 08:19
Фото: ЕР
Построенный 65 лет назад Дом культуры открылся после капитального ремонта на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. Объект обновили в рамках реализации национального проекта «Культура».

Глава Русско-Полянского района Омской области Алексей Огорелков, занимающий должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», поблагодарил сельчан за активное участие в реализации социально значимого проекта. Лучшие получили благодарственные письма, а творческие коллективы выступили с танцевальными и музыкальными номерами.

По словам Огорелкова, на территории межпоселенческого центра работают сегодня национальные объединения казахской и русской культуры. С 2016 года Русско-Полянский дом культуры демонстрирует фильмы в форматах 2D и 3D.

«Здесь проходят концерты, конкурсы, выставки и встречи», — отметил он.

Депутат Совета Русско-Полянского района Александр Авдеенко обратился к коллективу с пожеланиями творческих успехов.

Все процессы, связанные с ремонтом и оснащением региональных домов культуры, контролирует партия «Единая Россия». Ее народная программа особое внимание уделяет строительству, ремонту и оснащению учреждений культуры. Помощь получают и знаковые объекты: крупные театры, сельские ДК и досуговые центры.

Фото: ЕР
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