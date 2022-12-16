Занозины не сдаются: в новогодние праздники на START выйдет сериал «Против всех»

Режиссерами совместного проекта START и СТС выступили Михаил Соловьев («Улица») и креативный продюсер сериала Алексей Татаренко («Война семей», «Ивановы-Ивановы»). В главных ролях – Николай Добрынин, Сергей Лавыгин и Александра Урсуляк.
По сюжету дед Захар – единственный из всей деревни, кто отказался продавать земельный участок под застройку. Лес вырубили, пруд осушили – и дом Захара оказался во дворе нового ЖК. Еще и внук Богдан влюбился в дочку застройщика Майю. Но упрямый Захар решил идти до конца, даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и жильцами построенных многоэтажек.
Для натурных съемок съемочная группа приняла амбициозное решение воссоздать полноценный участок (1689 квадратных метров!) с домом, курятником, колодцем и прочей атрибутикой деревенской жизни во дворе настоящего ЖК. Найти подходящую локацию удалось не сразу: продюсеры отсмотрели порядка 20 комплексов в Москве и Подмосковье, пока случай не привел их в Некрасовку, где за два месяца были возведены декорации.
- Месяц делали покрытие под участок. Под нашим домом – основа детской площадки, резиновое покрытие и плитка. Нам не разрешили их снять, поэтому мы не углублялись в землю и весь грунт на площадке был привозным. Но нам удалось посадить деревья, кусты, сделать грядки. Летом у нас созрела малина, земляника, зацвела яблоня, в парнике созрели помидоры, – говорит художник-постановщик проекта Александр Ким.
Главную роль исполнил актер Николай Добрынин («Молодежка», «Сваты», «Байки Митяя»). По его словам, дед Захар – «настоящий дед-Рэмбо».
- Главным вызовом стал суровый характер Захара. Я по жизни очень эмоциональный человек, привык быть, как торнадо. А здесь пришлось все эмоции убирать, даже не улыбаться, и смотреть на окружающих серьезным, порой очень тяжелым взглядом. У меня, кстати, есть похожий пример из жизни, это мой дядя, человек четкий, всегда говоривший конкретно и по делу, наводя этим на окружающих ужас, – вспоминает Николай Добрынин.
Самой сложной для актера стала съемка сцены в болоте, в котором тонул Захар:
- Группа сделала очень живописное болото, в котором я провел часов шесть. Погружался с головой и, чтобы вода не выталкивала, в руке держал мешок 30 килограмм. Я вообще старался максимально поучаствовать во всех трюковых сценах без дублера.
А вот Сергею Лавыгину искали сразу нескольких дублеров. Актер исполняет роли двух сыновей деда Захара, братьев-близнецов, рассудительного Германа и Витька, дважды отсидевшего в тюрьме авантюриста. Причем оба брата влюблены в героиню Александры Урсуляк Васю.
- Так как оба брата часто появляются в одном кадре, даже с учетом современных технологий обойтись без дублера невозможно. А поскольку Витек и Герман, хоть и близнецы, внешне все-таки отличаются друг от друга, нужно было найти двух актеров. Искали максимальное совпадение не только по росту и комплекции, но даже по форме рук, головы и, конечно, чертам лица, – рассказывают создатели проекта.
По словам Сергея Лавыгина, братья Занозины – два абсолютно разных человека:
- Мы придумывали для каждого из них не только грим, костюм, но и пластику, мимику, характерность. Мой актерский интерес в том и состоит, чтобы зритель видел все-таки не одного артиста, играющего две роли, а двух разных персонажей. Не знаю, насколько это реально, но мы постарались сделать этот аттракцион достоверным и интересным.
На съемках актриса Александра Урсуляк также смогла открыть в себе что-то новое:
- Мне казалось, что я совсем не похожа на сельского жителя. Все, что связано с радостями сельского быта, не может быть применено ко мне как к актрисе. Тем не менее я научилась доить корову и, как мне кажется, довольно убедительно смотрелась во всех хозяйственных сценах. Мне очень нравится двойственность моей героини: с одной стороны, она – бывшая королева красоты, мечтающая о хорошей жизни, с другой – Вася вынуждена жить в простецких условиях, быть фермершей. При этом она искренне любит каждого члена своей немного странной семьи.
В роли внучки деда Захара, начинающей блогерши Евы, появится актриса Ева Смирнова, которую зрители START также смогут увидеть во втором сезоне «Вампиров средней полосы» уже с 13 декабря.
- Знаете, какая сцена запомнилась мне больше всего? Там, где моей героине нужно собрать яйца в курятнике. Я никогда не была в деревне и никогда в жизни не видела живых куриц! А здесь их было штук десять, не меньше, и они так неприятно на меня смотрели… Было очень страшно входить в курятник и сниматься рядом с ними, – призналась Ева.
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