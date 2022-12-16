В Одинцово откроют новый культурный центр

Как отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, многофункциональный центр в Усово-Тупике будет использоваться несколькими организациями: культурно-досуговый центр, где будут проводиться культурно-просветительские, зрелищные и спортивные мероприятий для 505 человек, административный блок, аптека и фитнес. В соответствии с документацией проекта, тренажерный зал, душевые, техпомещения и раздевалки будут находиться в подвале. На первом этаже откроется культурно-просветительский блок со зрительным залом на 183 места, административная часть, аптека, кафе на 38 посетителей.