В Одинцово откроют новый культурный центр

Новый многофункциональный культурно-досуговый центр откроется в поселке Усово-Тупик Одинцовского городского округа в 2025 году, сообщает 360tv.ru. Работы по его обустройству начнутся в 2024 году.
Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Подмосковья поддержала проект по строительству культурного центра в Одинцове. Здание высотой в четыре этажа площадью 5,6 тыс. м2 обеспечит возможности для создания около 142 новых рабочих мест.
Как отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, многофункциональный центр в Усово-Тупике будет использоваться несколькими организациями: культурно-досуговый центр, где будут проводиться культурно-просветительские, зрелищные и спортивные мероприятий для 505 человек, административный блок, аптека и фитнес. В соответствии с документацией проекта, тренажерный зал, душевые, техпомещения и раздевалки будут находиться в подвале. На первом этаже откроется культурно-просветительский блок со зрительным залом на 183 места, административная часть, аптека, кафе на 38 посетителей.
На втором этаже обустроят танцевальный класс, студию звукозаписи, спортивный зал площадью 560 м². На третьем этаже будут работать кружки, библиотека, кабинеты и репетиционный зал на 230 м². В холле откроется коворкинг.