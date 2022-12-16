На Левобережье в Омске появится новая транспортная сеть

Как сообщается, новая транспортная сеть свяжет недавно построенные микрорайоны левобережья с остальным городом. Ее появление также обеспечит новые рабочие места и улучшит экологической ситуации в Омске.
Отмечается, что в числе присутствующих на круглом столе были представители городского дептранса, регионального минтранса и минтруда, администрации Кировского округа, местные депутаты и рядовые граждане. Модератор круглого стола — вице-спикер Законодательного собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Артемов.
Он назвал развитие транспортной доступности Кировского округа одной из важнейших задач, так как там не прекращается строительство крупных жилых массивов и больших логистических центров. По его словам, численность населения растет, а значит, должна расти и транспортная сеть.
В прошлом году Омской области был одобрен кредит в размере 3,9 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры левобережной части города. Часть этих средств пойдет на обеспечение троллейбусного движения.
Директор муниципального предприятия «Электрический транспорт», депутат Омского городского Совета Сергей Фролов рассказал о подробностях проекта. По его словам, планируется построить 10,5 километра контактной троллейбусной сети, закупить 49 троллейбусов, две тяговые подстанции, реконструировать депо и запустить три новых троллейбусных маршрута. Он сообщил, что девять троллейбусов уже пришли в город, а на поставку остальных подписан контракт.
Фролов отметил, что планы по развитию транспортной инфраструктуры включены в народную программу партии «Единая Россия».
У компании «Электрический транспорт» уже сейчас есть высокая потребность в профессиональных водителях троллейбусов, специалистах по электронному оборудованию и специалистах рабочих профессий.