Специалист назвала подарки, неуместные в Новый год

Кроме того, по словам Грохотовой, не стоит дарить малознакомым людям интимные и "близкие к телу" вещи: косметику, парфюмерию, предметы гардероба, если дарителю неизвестны их предпочтения, или съедобные подарки - по той же самой причине. И наконец, эксперт предостерегла от дарения предметов, так или иначе связанных с религией, так как не люди все одинаково верующие, и не у всех одинаковое вероисповедание.