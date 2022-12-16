Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Специалист назвала подарки, неуместные в Новый год

Сегодня, 13:55
Фото: pxhere.com
Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова объяснила, какие презенты плохо подойдут для Нового года.

В частности, по ее словам, многие люди испытывают определенные суеверия в отношении кошельков, зеркал и тапочек, поэтому такие вещи уместно дарить только несуеверным людям, пишет Pravda.Ru.

 

Кроме того, по словам Грохотовой, не стоит дарить малознакомым людям интимные и "близкие к телу" вещи: косметику, парфюмерию, предметы гардероба, если дарителю неизвестны их предпочтения, или съедобные подарки - по той же самой причине. И наконец, эксперт предостерегла от дарения предметов, так или иначе связанных с религией, так как не люди все одинаково верующие, и не у всех одинаковое вероисповедание.

Подпишитесь
Краник Горностаевой и «чушки» Кипервара. Неизвестные нюансы громких уголовных дел
Вчера, 05:43
Налоговая не стала банкротить одну из фирм семьи Веретено
Сегодня, 07:13
Выяснилось, кто будет кормить чиновников из омского правительства на праздники
Сегодня, 13:17
Омский депутат Дмитрий Павлов готовится строить офисный центр на улице Орджоникидзе
Сегодня, 11:10
Новый «титул». Знаменитый омич попал под санкции США
Сегодня, 07:38
Глоток тепла. После морозных выходных в Омске температура упадет почти до 0 градусов
Сегодня, 09:03