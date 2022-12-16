Путин проведет встречу с руководством новых регионов РФ до конца года

Этими данными поделился Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы России.
«Запланирована», — заявил Песков представителям СМИ в ответ на заданный ему вопрос о мероприятии. Об этом информирует Russian.rt.com.
Песков отметил, что время проведения встречи уже известно.
5 октября президентом РФ были приняты федеральные законы о включении в состав РФ республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.
По информации, озвученной Денисом Мантуровым — вице-премьером и главой Минпромторга, уже ведется работа по синхронизации законодательства новых территорий РФ с федеральным законодательством государства.