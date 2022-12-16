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Путин проведет встречу с руководством новых регионов РФ до конца года

16 декабря 15:08
Российский лидер Владимир Путин сообщил о планах провести встречу с главами новых регионов РФ до конца года. О дате проведения мероприятия будет объявлено позднее.

Этими данными поделился Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы России.

«Запланирована», — заявил Песков представителям СМИ в ответ на заданный ему вопрос о мероприятии. Об этом информирует Russian.rt.com.

Песков отметил, что время проведения встречи уже известно.

5 октября президентом РФ были приняты федеральные законы о включении в состав РФ республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

По информации, озвученной Денисом Мантуровым — вице-премьером и главой Минпромторга, уже ведется работа по синхронизации законодательства новых территорий РФ с федеральным законодательством государства.

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