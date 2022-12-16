Кабмин: 8,5 млрд рублей выделено на поддержку многодетных семей

Сообщается, что поддержка будет оказана семьям, которые имеют статус многодетных и выплачивают ипотеку.
По заявлению российского премьера Михаила Мишустина, сделанному на совещании, такие семьи могут оформить кредитные займы на ипотеку с целью улучшения жилищных условий в рамках одной из программ льготного кредитования. Среди таких программ — льготная, дальневосточная и семейная ипотеки. Об этом пишет Russian.rt.com.
Известно, что российским лидером Владимиром Путиным был подписан закон о возможности получения ежемесячных выплат из материнского капитала.
Кроме того, глава РФ сообщил, что с 1 января следующего года вырастет размер выплаты для беременных, он будет рассчитываться исходя из размера регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Сумма выплаты будет составлять от 50 до 100% прожиточного минимума.