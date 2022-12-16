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Кабмин: 8,5 млрд рублей выделено на поддержку многодетных семей

16 декабря 16:03
Правительство РФ дополнительно выделило 8,5 млрд рублей для поддержки многодетных семей. Средства направлены на программы по улучшению жилищных условий.

Сообщается, что поддержка будет оказана семьям, которые имеют статус многодетных и выплачивают ипотеку. 

По заявлению российского премьера Михаила Мишустина, сделанному на совещании,  такие семьи могут оформить кредитные займы на ипотеку с целью улучшения жилищных условий в рамках одной из программ льготного кредитования. Среди таких программ — льготная, дальневосточная и семейная ипотеки. Об этом пишет Russian.rt.com.

Известно, что российским лидером Владимиром Путиным был подписан закон о возможности получения ежемесячных выплат из материнского капитала.

Кроме того, глава РФ сообщил, что с 1 января следующего года вырастет размер выплаты для беременных, он будет рассчитываться исходя из размера регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Сумма выплаты будет составлять от 50 до 100% прожиточного минимума.

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