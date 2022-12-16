Кабмин: 8,5 млрд рублей выделено на поддержку многодетных семей

По заявлению российского премьера Михаила Мишустина, сделанному на совещании, такие семьи могут оформить кредитные займы на ипотеку с целью улучшения жилищных условий в рамках одной из программ льготного кредитования. Среди таких программ — льготная, дальневосточная и семейная ипотеки. Об этом пишет Russian.rt.com.