Глава украинского МИД Кулеба: государство нуждается в сотнях миллиардов евро

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил о том, что государство нуждается в сотнях миллиардов евро, которые необходимы для восстановления инфраструктуры.