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Глава украинского МИД Кулеба: государство нуждается в сотнях миллиардов евро

Сегодня, 18:08
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил о том, что государство нуждается в сотнях миллиардов евро, которые необходимы для восстановления инфраструктуры.

Кроме того, в беседе с французскими журналистами Кулеба отметил, что точную сумму назвать невозможно, поскольку конфликт еще не завершен.

Министр также заявил, что определенная доля средств для восстановления инфраструктуры страны должна быть предоставлена из замороженных активов России. Об этом сообщает Russian.rt.com.

Известно, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее пообещал найти возможность перечислить Украине финпомощь из замороженных активов РФ.

По словам Дэвида Малпасса, руководителя Всемирного банка, следует ожидать увеличения расходов на восстановление украинской инфраструктуры.

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