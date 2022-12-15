В ЯНАО заготовят более 2 тысяч тонн оленины

Новый цех по переработке мяса северного оленя запустили в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Меры поддержки, принятые в 2020 году, позволили в 2022 году заготовить на 150 тонн мяса оленя больше, чем в 2021 г.