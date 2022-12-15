В ЯНАО заготовят более 2 тысяч тонн оленины

К заготовке мяса оленя активно подключились в этом году частные хозяйства, пишет INFOX.RU со ссылкой на пресс-службу ямальского руководства.
Цена закупки в этом сезоне выросла до 450 руб, благодаря этому стало возможным увеличить объем заготавливаемого мяса до 86%. Планируется, что в этом году сельхозпредприятия должны сдать около 1,7 тонн.
Рост объемов заготовок от частных хозяйств наблюдается уже третий год подряд. В этом году частный сектор планирует заготовить 610 тонн, сообщил глава департамента АПК ЯНАО Виктор Югай.
Значительный рост объемов заготок отметили и в профильном ведомстве. Если сравнивать с 2019 годом, тогда от частников было принято всего 78 тонн оленины.