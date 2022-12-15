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В ЯНАО заготовят более 2 тысяч тонн оленины

15 декабря 05:21
Новый цех по переработке мяса северного оленя запустили в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Меры поддержки, принятые в 2020 году, позволили в 2022 году заготовить на 150 тонн мяса оленя больше, чем в 2021 г.

К заготовке мяса  оленя активно подключились в этом году частные хозяйства, пишет INFOX.RU со ссылкой на пресс-службу ямальского руководства.

Цена закупки в этом сезоне выросла до 450 руб, благодаря этому стало возможным увеличить объем заготавливаемого мяса до 86%. Планируется, что в этом году сельхозпредприятия должны сдать около 1,7 тонн. 

Рост объемов заготовок от частных хозяйств наблюдается уже третий год подряд. В этом году частный сектор  планирует заготовить 610 тонн, сообщил глава департамента АПК ЯНАО Виктор Югай.

Значительный рост объемов заготок отметили и в профильном ведомстве. Если сравнивать с 2019 годом, тогда от частников было принято всего 78 тонн оленины.

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