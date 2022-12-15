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В Московской области запустили интерактивный сервис для определения ТСО

Сегодня, 14:58
Фото: piqsels.com
Подмосковное УФАС России совместно с областным министерством энергетики разработало интерактивный сервис для определения территориальной сетевой организации (ТСО).

В рамках соглашения о взаимодействии между ФАС России и правительством Московской области 13 декабря в регионе была запущена интерактивная карта объектов электросетевого хозяйства, на которой отмечены зоны действия территориальных сетевых организаций Подмосковья, сообщают Новые Известия.

Благодаря сервису определения зон действия территориальных сетевых организаций жители области смогут самостоятельно найти ТСО, обслуживающую определенный населенный пункт, и получить исчерпывающую информацию о сетевой компании, в которую нужно будет обратиться при необходимости подключения к электрическим сетям.

«Мы разработали специальный сервис, учитывающий сведения о территориальных сетевых компаниях, работающих на территории Московской области», – сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Самарин подтвердил, что новый сервис предоставляет сведения об электронных адресах сетевых компаний, в которые можно обращаться при возникновении вопросов по электроснабжению, а также подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям.

«Положительная практика совместной работы Министерства энергетики Московской области и Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области по созданию интерактивной карты является важным этапом взаимодействия, направленного на повышение доступности энергетической инфраструктуры Подмосковья и улучшение жизнеобеспечения региона в целом», – отметил замруководителя Московского областного УФАС РФ Алексей Азаренко.

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