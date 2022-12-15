В Германии клиника отменила плановые операции из-за нехватки персонала

Одновременно с этим Хегген сообщил, что руководство клиники призывает к ношению масок в помещениях с целью сдержать распространение инфекций и снизить нагрузку на медработников. Он также подчеркнул, что в Charite делается все для того, чтобы неотложные процедуры, включая операции по удалению опухолей, трансплантация, уход за пациентами после инсультов и инфарктов продолжали осуществляться в обычном режиме.