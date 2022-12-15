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В Германии клиника отменила плановые операции из-за нехватки персонала

Сегодня, 07:57
Администрация немецкой клиники Charite (Шарите) заявила об отмене всех ранее запланированных не срочных хирургических операций как минимум до конца текущего года. В качестве причины такого решения была указана нехватка персонала.

По словам представителя клиники Маркуса Хеггена, медучреждене незадолго до этого перевело большинство сотрудников в педиатрическое отделение из-за всплеска заболеваемости среди детей, вызванного респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) человека. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на газету Bild.

Одновременно с этим Хегген сообщил, что руководство клиники призывает к ношению масок в помещениях с целью сдержать распространение инфекций и снизить нагрузку на медработников. Он также подчеркнул, что в Charite делается все для того, чтобы неотложные процедуры, включая операции по удалению опухолей, трансплантация, уход за пациентами после инсультов и инфарктов продолжали осуществляться в обычном режиме.



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