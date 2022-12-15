В Евросоюзе не договорились по поводу трибунала над Россией

По мнению политолога и общественного деятеля Алексея Живова, власти Евросоюза такими дискуссиями планируют оказать давление на российские элиты и заставить РФ отказаться от реализации своих планов. Политолог называет это элементом торга против коммерческих и политических элит России, которые «вестернизированы». Кроме того, по мнению Живова, это элемент давления и на тех, кто имеет в западных странах деловых интересы, капитал, активы.