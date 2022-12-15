В Евросоюзе не договорились по поводу трибунала над Россией

Министры иностранных дел государств ЕС не достигли договоренности по вопросу проведения международного трибунала по военным преступлениям на Украине, пишет 360tv.ru. Глава евродипломатии признал, что дискуссия получилась фактически безрезультатной.
По мнению политолога и общественного деятеля Алексея Живова, власти Евросоюза такими дискуссиями планируют оказать давление на российские элиты и заставить РФ отказаться от реализации своих планов. Политолог называет это элементом торга против коммерческих и политических элит России, которые «вестернизированы». Кроме того, по мнению Живова, это элемент давления и на тех, кто имеет в западных странах деловых интересы, капитал, активы.
Основной целью политолог называет давление на тех, кто колеблется и пока еще не в полной мере поддерживает российский курс на суверенизацию. Элиты Европы убеждены, что за счет угрозы трибуналом они могут заставить их оказать давление на высшее руководство России, в том числе, на президента.
Каждая из стран ЕС, подчеркивает Живов, имеет собственные геополитические интересы, несмотря на то, что они спонсируются преимущественно немецким или американским капиталом. Страны Евросоюза политолог называет заложниками Вашингтона, выполняющими его волю. В случае отказа ее исполнять страны могут получить санкции, аналогичные тем, что были выдвинуты против России.