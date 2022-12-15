Суд обязал фирму Ольшанского заплатить за землю под строящимся автоцентром на Конева

В иске речь шла о земельном участке в Кировском округе Омска, на улице Конева, с кадастровым номером 55:36:14 01 03:3041. На этом участке расположен «объект незавершенного строительства» - здание автоцентра. До 21 августа 2019 года участок арендовало ООО «Инвестхимпром», а с этого момента, по данным администрации, землю использовала без правовых оснований «Капитал-Недвижимость»: ей принадлежало здание, а права на землю она не оформляла.