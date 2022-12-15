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Суд обязал фирму Ольшанского заплатить за землю под строящимся автоцентром на Конева

Сегодня, 11:01
Фото: 1MI
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Пока дело проходит стадию апелляции.

В Арбитражном суде Омской области прошли слушания по иску департамента имущественных отношений городской администрации к ООО «Капитал-Недвижимость». Эта фирма, чья специализация – «покупка и продажа собственного недвижимого имущества», принадлежит известному омскому Бизнесмену Виталию Ольшанскому, учредителю группы компаний «Барс», владельцу дилерского центра Hyundai.

В иске речь шла о земельном участке в Кировском округе Омска, на улице Конева, с кадастровым номером 55:36:14 01 03:3041. На этом участке расположен «объект незавершенного строительства» - здание автоцентра. До 21 августа 2019 года участок арендовало ООО «Инвестхимпром», а с этого момента, по данным администрации, землю использовала без правовых оснований «Капитал-Недвижимость»: ей принадлежало здание, а права на землю она не оформляла.

иллюстрация
Фото: Город55

Здание было изъято администрацией через суд и продано в январе 2021 года компании «Премиум», тоже принадлежащей Виталию Ольшанскому. Позже депимущества обратился в арбитраж, чтобы получить с «Капитал-Недвижимости» стоимость аренды земли примерно за полтора года как «неосновательное обогащение». В иске была заявлена сумма 1 млн 713 тысяч рублей, включающая проценты и пени.

Суд постановил, что требования истца должны быть выполнены частично – с учетом моратория на возбуждение дел о банкростве по заявлениям, подаваемым кредиторами, который был введен 1 апреля на полгода. Итого сумма, подлежащая уплате, составляет 1 млн 706 тысяч рублей.

«Капитал-Недвижимость» с этим решением не согласна. Она уже подала апелляционную жалобу.

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#Николай Эйхвальд#Суд#Экономика#Новости
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