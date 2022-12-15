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Составлен рейтинг европейских стран с высоким уровнем вредных привычек

15 декабря 19:00
Россия оказалась в середине списка стран Европы, где многие жители практикуют вредные привычки.

Как пишет Infox, составители рейтинга сумели выяснить, жители какой страны в Европе тратят больше всего на вредные привычки. В итоге верхние строчки рейтинга заняли Германия, Португалия, Испания и Кипр. Здесь на алкоголь, табак и питание в ресторанах тратят от 1% до 1,5% семейного бюджета. Абсолютными лидерами антирейтинга стали румыны: у них на вредные привычки уходит около 8% семейного бюджета. Не отстают и финны с болгарами, тратящие на вредное до 5%.

Россияне оказались в середине списка, разделив 23-е место с жителями Словакии. Примечательно, что наибольшую приверженность здоровому образу жизни проявили в Люксембурге.

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