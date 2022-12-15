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Сибиряки пожаловались на интернет-провайдера, который выставляет несуществующие долги

Сегодня, 04:58
Фото: 1MI
Жители Новокузнецка стали получать звонки от коллекторов, которые требовали срочно погасить неизвестную задолженность.

В Новокузнецке интернет-провайдер стал собирать долги с клиентов, которые несколько лет назад расторгли договор с компанией. Об этом сообщает портал «Сибдепо» со ссылкой на жителей, которые массово стали жаловаться на происходящее в соцсетях.

«Расторгла договор лично в офисе, через 3,5 года письмо счастья пришло о задолженности, трубки берут с 30-го раза, на письма не отвечают, в мессенджерах тоже тишина, а только растущий долг», — делится одна из сибирячек.

Некоторые жители Новокузнецка рассказывают, что с ними уже связывались коллекторы, которые заявляли, что сибиряки якобы проиграли суд, и теперь должны выплатить провайдеру крупные суммы. Кому-то даже стали приходить смс-сообщения с оповещением о растущем долге.

В такой ситуации оказалась жительница Новокузнецка Евгения С. Женщина рассказал, что в декабре 2020 года заключила договор с провайдером и взяла в аренду оборудование, но в январе решила расторгнуть договор — ее не устроили услуги, предоставляемые компанией. Спустя два года омичке выставили долг на 4 тыс рублей.

На горячей линии сибирячке объяснили, что в декабре 2020 года она заключила договор по акции на год, и из-за того, что отказалась от услуг раньше срока окончания акции, появился многотысячный долг. При этом еще в 2021 году договор официально был закрыт, а значит, выставление долга постфактум незаконно.

Женщине пришлось снова обращаться в офис компании, и там признали ошибку: «Они извинились и сказали, что это случайность, чтобы я не переживала, если звонки некоторое время еще продолжатся, так как система работает со сбоями из-за большого количества обращений. Я думаю, если бы я пошла и заплатила эти деньги, испугавшись коллекторов, то меня бы даже не уведомили, о том что денежные средства поступили ошибочно», — рассказала сибирячка. 

Юрист Наталья Великая подтвердила изданию, что выставление долгов после расторжения договора с интернет-провайдером незаконно. Если жителям отказываются сделать перерасчет, стоит обратиться в суд.

По информации Города55, речь идет о провайдере ТТК.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Коллектор#Интернет
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