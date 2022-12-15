Сибиряки пожаловались на интернет-провайдера, который выставляет несуществующие долги

На горячей линии сибирячке объяснили, что в декабре 2020 года она заключила договор по акции на год, и из-за того, что отказалась от услуг раньше срока окончания акции, появился многотысячный долг. При этом еще в 2021 году договор официально был закрыт, а значит, выставление долга постфактум незаконно.