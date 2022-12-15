Рязанов не рассчитывал на большой успех "Карнавальной ночи"

Работа над картиной была достаточно сложной: недопонимания с актерами, нехватка средств, неопытность режиссера, пишет Pravda.Ru. В ходе предпоказа "Карнавальной ночи" художественный совет четко дал понять, что на большой успех рассчитывать не приходится. Более того, речь шла о безнадежности.
Однако, менять актеров было поздно, а увольнять режиссера – нецелесообразно. Худсовет рекомендовал быстрее завершить съемочный процесс и забыть о нем как о кошмарном сне, отмечал Рязанов.
Между тем, успех кинофильма оказался ошеломительным. Рязанов мгновенно стал знаменитым, а молодая актриса Людмила Гурченко – лицом всех советских журналов.