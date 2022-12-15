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Рязанов не рассчитывал на большой успех "Карнавальной ночи"

Сегодня, 08:42
На момент создания киноленты "Карнавальная ночь" режиссерская карьера Эльдара Рязанова только начиналась. Работать в жанре комедии ему совершенно не нравилось, однако, на съемках этого фильма настаивал руководитель "Мосфильма" Иван Пырьев.

Работа над картиной была достаточно сложной: недопонимания с актерами, нехватка средств, неопытность режиссера, пишет Pravda.Ru. В ходе предпоказа "Карнавальной ночи" художественный совет четко дал понять, что на большой успех рассчитывать не приходится. Более того, речь шла о безнадежности.

Однако, менять актеров было поздно, а увольнять режиссера – нецелесообразно. Худсовет рекомендовал быстрее завершить съемочный процесс и забыть о нем как о кошмарном сне, отмечал Рязанов.

Между тем, успех кинофильма оказался ошеломительным. Рязанов мгновенно стал знаменитым, а молодая актриса Людмила Гурченко – лицом всех советских журналов.

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