Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря 2022,, 08:56

Published 15 декабря 2022,, 08:56

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Изображение материала

Развитие химпрома в Башкирии получило высокую оценку от главы республики

15 декабря 2022, 08:56
Фото: башинформ.рф
Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель Совета директоров «Башкирской содовой компании» («БСК») Андрей Пилипенковстретились на площадке Международной недели бизнеса в Уфе.

Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель Совета директоров «Башкирской содовой компании» («БСК») Андрей Пилипенковстретились на площадке Международной недели бизнеса в Уфе.

Как заявил Радий Хабиров, «БСК» активно сотрудничает с республикой. Подготовка гуманитарных конвоев для оказания помощи регионам Донбасса и военнослужащим- тому пример.

Руководитель «БСК» отметил социальную ориентированность компании, рассказал о планах компании на ближайшую перспективу.

Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил Андрею Пилипенко орденом Салавата Юлаева, высоко оценив его вклад развитии химпрома в Башкирии.

Подпишитесь
Омский подполковник Кудояр уволился из органов после возбуждения уголовного дела
Сегодня, 09:09
В Омске второй день подряд находят опасные примеси в воздухе
Сегодня, 05:49
В омском СК находят убийц по маленьким пуговицам и горлышку от бутылки
Вчера, 05:24
Омским муниципальным работникам будут платить вдвойне за командировки на Донбасс
Сегодня, 03:54
В Омске десятки домов на один день останутся без воды. Публикуем адреса
Сегодня, 05:04
Александр Ушаков-младший стал компаньоном матери по «Радио Сибирь»
Сегодня, 05:03