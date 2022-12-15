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Пожары по всей России можно считать следствием системного кризиса

15 декабря 18:06
Очередной пожар в московском регионе озадачил жителей.

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», на этот раз загорелся ТЦ «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. Происшествию присвоили четвертый ранг сложности; к обеду площадь пожара достигла 10 тысяч кв. км при общей площади здания 16,9 тысячи кв. км. В здании началось обрушение кровли. Данных о пострадавших пока нет. Предварительной причиной пожара считают короткое замыкание из-за дождя.

Напомним, в последнее время крупные пожары происходят в России по несколько раз за неделю. Неприятную тенденцию связывают с системным кризисом на фоне непростой экономической обстановкой. Не стоит снимать со счетов и версию конкурентной борьбы в среде предпринимателей.

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